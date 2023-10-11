Какие вещи в машине могут вызвать подозрение у ГИБДД

В чем заключается разница между осмотром и досмотром автомобиля сотрудником ГИБДД, а также какие вещи, находящиеся в багажнике машины, могут вызвать вопросы, рассказали RT в Роскачестве.

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По Закону "О полиции" сотрудники МВД имеют право производить осмотр автомобиля при подозрении, что он используется в противоправных целях, или при проверке сообщений о происшествиях. Водителю могут предложить разрешить инспектору осмотреть багажник, бардачок или салон. Тот имеет право отказаться, тогда полицейский при наличии соответствующих оснований вправе произвести досмотр автомобиля (ст. 27.9 КоАП России).

Досмотреть машину можно лишь при наличии двух понятых или под видеозапись, с обязательным ведением протокола. Стоит отметить, что личный досмотр водителя или его пассажиров проводится только в присутствии двух понятых. Там никакая видеокамера их не заменит.

Говоря о находящихся в машине вещах, в Роскачестве выделили в первую очередь холодное оружие (Закон "Об оружии"). Перевозить его можно только имея разрешение. Если его нет с собой - штраф от 500 до 2 тыс. рублей. Если нет вообще, возможны более тяжкие последствия.

Перевозя ножи, не кладите их на самое видное место и следите, чтобы они не подпадали под критерии холодного оружия.

Вопросы у инспектора могут вызвать дрова. Незаконная рубка деревьев в России запрещена. Если вы перевозите древесину, то должны иметь документы, подтверждающие ее покупку или законную вырубку. Иначе - штраф 4 тыс. рублей. С металлоломом та же история.