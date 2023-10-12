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«Москвич 6» предложили за 2,6 млн рублей. Что можно купить за те же деньги

Китайский лифтбэк JAC Sehol A5 Plus, который вышел на рынок России под названием «Москвич 6», стоит от 2,6 до 2,8 млн рублей. По словам автоэкспертов и дилеров, на нашем рынке есть множество других более оснащенных машин, доступных за эти деньги. Что можно приобрести вместо этого автомобиля, разбиралась «Газета.Ru».

Что можно купить за 2,6 млн рублей вместо лифтбэка "Москвич 6"
© Владимир Гердо/ТАСС

«Москвич 6» стал самой дорогой моделью столичного автозавода с двигателем внутреннего сгорания. Переднеприводный лифтбэк оснащен турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с. в паре с вариатором. В базовой комплектации за 2,6 млн рублей есть кондиционер, механическая регулировка сидений, задние парктроники и камера заднего вида, мультимедиа с 10-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также светодиодная оптика.

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За дополнительные 200 тыс. рублей покупатели китайского лифтбэка получат климат-контроль, цифровую приборную панель, электрорегулировку водительского кресла и систему кругового обзора. Продажи автомобилей начнутся до конца октября 2023 года.

Китайские альтернативы

Согласно статистике, располагающие бюджетом в 3 млн рублей россияне предпочитают покупать не седаны и лифтбэки, а кроссоверы. Chery Tiggo 7 Pro при цене в 2,9-3 млн рублей является самой популярной иномаркой нашей стране в 2023 году. Она оснащена 1,5-литровым турбодвигателем 1.5 (147 л.с.), в списке оборудования в числе прочего есть двухзонный климат-контроль и панорамная крыша.

Другой российский бестселлер, Geely Coolray, этой осенью вышел на рынок во втором поколении. Его тоже можно приобрести в дорогом оснащении по цене «Москвича 6» — с панорамной крышей, цифровой «приборкой», спойлером и множеством других опций, включая контроль слепых зон и систему распознавания дорожных знаков.

Ассортимент альтернатив новому «Москвичу» в России достаточно широк, рассказал «Газете.Ru» директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. С учетом скидок за те же деньги можно приобрести седан Chery Arrizo 8 (1.6; 186 л.с.), который называют конкурентом Toyota Camry. Также в D-классе россиянам доступны Changan Lamore с более производительным мотором, чем у «Москвича 6», и с большим экраном мультимедиа в стиле Tesla.

В этом же бюджете доступны футуристичный кроссовер Jetour Dashing, седаны Omoda S5/S5 GT и паркетник C5 той же марки, кроссоверы Changan CS35 Plus и CS55 Plus, а также GAC GS5, седан FAW B70 и ряд других моделей, перечисляет Каменский.

Что есть на «вторичке»

Объявления на сайтах классифайдов предлагают покупателю с бюджетом около 2,8 млн рублей множество моделей европейских и японских марок с пробегом.

К примеру, подержанные кроссоверы BMW X1 и X2, Volkswagen Tiguan и Passat, Skoda Octavia, Toyota Camry, Mazda CX-5 и прочие.

Причем все машины достаточно свежие (от 2020 года выпуска) и еще могут быть на гарантии у дилеров, пробег составляет 30-60 тыс. километров. Опрошенные «Газетой.Ru» дилеры рассказали, что за 2,8 млн рублей на «вторичке» также доступны трехлетние корейские кроссоверы в богатом оснащении.

«Если мы рассматриваем вторичный рынок, то в бюджете до 2,8 млн рублей у нас сегодня можно приобрести, например, кроссоверы Kia Sorento Luxe, Kia Sportage Comfort, а также Hyundai Santa Fe Premium Comfort», — указывает представитель «Авилона» Андрей Каменский.

Как рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов, сейчас у компании в наличии более 250 автомобилей с пробегом стоимостью до 2,8 млн рублей, а также в наличии много машин брендов Audi, BMW и Chery, Nissan, Renault, Kia и Volkswagen.

Lada Vesta

Несмотря на высокую стоимость, некоторые россияне могут сделать выбор в пользу китайской машины из-за обслуживания по гарантии, нежели взять что-то получше на вторичном рынке, рассказал «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов (специализируется на доставке машин «под ключ» из-за рубежа).

«Я не выступаю за «Москвич» и он мне, честно говоря, не особо нравится. JAC – это один из самых дешевых китайских брендов.

В защиту нового лифтбэка можно приводить аргументы о том, что он на гарантии, и многим это важно. У него не будет проблем с запчастями и обслуживанием», – объясняет он.

По словам Рогова, вместо лифтбэка «Москвич» за те же деньги можно приобрести автомобили возрастом 3-5 лет в хорошем состоянии и оснащении, в том числе Hyundai Sonata и Kia K5, привезенные из Южной Кореи. Также за 2,8 млн рублей возможно заказать китайский лифтбэк Changan UNI-V с гибридной силовой установкой или двухлитровым мотором, но эта схема сопряжена с различными рисками при растаможивании через страны таможенного союза.

«Что касается альтернатив «Москвича 6», почему-то все забывают, что у нас есть вполне неплохая Lada Vesta, которая в максимальной комплектации стоит до 2 млн рублей. Это практичная машина, которая не доставит проблем в эксплуатации», – подчеркнул автоэксперт.

В то время как китайские автокомпании вроде Chery и Jetour стремятся завоевать рынок, «Москвич» работает на корпоративного потребителя и игроков, зависящих от властей и их решений — в том числе таксомоторных компаний, которых можно заставить покупать такие машины, объясняет вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Рядовому российскому потребителю такая машина вообще не нужна. JAC — это, мягко говоря, не лучшая машина для локализации, все же российский потребитель привык к более качественным автомобилям, и тем более за такие деньги, вот и не может перестроиться», — считает Шапарин.

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