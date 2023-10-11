Шесть фатальных ошибок, которые убивают АКП автомобиля

Чаще всего современные «автоматы» ломаются не из-за технических недоработок, а от неправильной эксплуатации самими автовладельцами.

Ошибка №1. Не пользоваться ручником

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Знаете, почему, припарковав машину на дороге под уклоном, затруднительно переключить селектор АКП из «паркинга»? Все потому, что в таком положении кузов автомобиля своим весом давит на защелку фиксатора, расположенную на валу коробки. Поэтому, паркуясь на дороге под уклоном, всегда нужно пользоваться ручником, причем сделать это нужно до того, как переключите селектор в положение «паркинг». Так вы убережете фиксатор от излишней нагрузки.

И еще один важный момент. Пока машина полностью не остановится, не включайте режим P. В противном случае может произойти поломка фиксатора положения «паркинг».

Ошибка №2. Не прогревать АКП перед поездкой

С приходом холодов прогревать нужно не только двигатель, но и трансмиссию. Для автомата требуется больше времени на прогрев, поскольку температура в коробке поднимается не за счет сгорания топлива, как в двигателе, а за счет циркуляции рабочей жидкости агрегата.

Если обеспечить повышенную нагрузку на АКП с первых метров поездки, то это приведет к быстрому износу уплотнителей и сальников. Нормальной температурой для эксплуатации автомата считается интервал от 50 до 90°С. И поскольку на приборной панели нет датчика, отображающего температурный режим коробки, трогаться с места всегда нужно плавно.

Также прогреть АКП можно и на месте. Для этого вначале селектор переводится в положение D, а затем в R. В этом режиме агрегату достаточно поработать 1-2 минуты.

Ошибка №3. Не менять в АКП рабочую жидкость

Регулярная замена ATF должна производиться в автомате любой модели. Причем каждый изготовитель коробок на этот счет дает отдельные рекомендации:

Changan – каждые 60 тыс. км. или раз в 3 года.

Hyundai – каждые 90 тыс. км.

Kia Rio и Sportage – 90 тыс. км.

Camry и RAV4 – проверка через 40 тыс. км, в случае необходимости ― замена.

Ошибка №4. Стартовать с двух педалей

Быстро убить АКП можно, если при старте вдавить в пол две педали в режиме D и резко отпустить тормоз. При этом масло в автомате перегревается за короткое время, что приводит к потере его рабочих свойств. Также быстрому износу подвергается большинство деталей агрегата.

Подобные старты за пару десятков тысяч километров гарантированно убьют АКП.

Во время пробуксовок по снегу и грязи происходит перегрев коробки, что неизбежно приводит к быстрому износу фрикционов, а жидкость теряет свои свойства.

Быстрой поломке автомата также способствует так называемая «езда враскачку». Поэтому при возможности машину лучше вытащить другим транспортом с помощью троса.

За рулем

Ошибка №5. Часто переключать в паркинг

Многие автовладельцы, после механики пересев на автомат, продолжают по привычке на каждом светофоре переключать коробку в режим P. Селектор при таком переключении переходит промежуточное состояние R, и поэтому таких водителей можно заметить по кратковременному включению фонаря заднего хода. Подобная привычка не идет на пользу коробке. Происходит быстрый износ фрикционов. Достается и двигателю: при динамичном старте он будет работать внатяг.

Переключаться в режим P целесообразно только если предстоит длительная стоянка, к примеру перед ж/д переездом.

Ошибка №6. Неправильно буксировать

Еще лет 30 назад, когда на наших дорогах появились первые машины с автоматами, возникло правило буксировки на АКП: «50 на 50». Расшифровка этого правила такая: скорость при буксировке не более 50 км/ч на расстояние не более 50 км.

При несоблюдении этого правила могут образоваться задиры на поверхностях трущихся деталей в АКП, поскольку при движении на буксире не работает масляный насос, соответственно, нет подачи масла.

Для более современных моделей коробок применимо более строгое правило: «30 на 30». Некоторые изготовители автоматических коробок передач вообще запрещают буксировку и рекомендуют использовать эвакуатор.

Полезный совет

Буксируя другие автомобили, необходимо соизмерять возможности своих авто: внедорожник сможет тащить легковушку, но не наоборот.

Если на автомате пытаться буксировать более тяжелое ТС, то не избежать перегрева АКП.