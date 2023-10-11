Каким может быть новый универсал Chery Arrizo 8

Раньше на российском рынке были представлены универсалы D-класса, теперь же остались в лучшем случае седаны. Мы решили представить подобную модель на основе одной из самых интересных легковых новинок этого года.

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Рендер универсала Chery Arrizo 8

Представленный на рендерах универсал вплоть до центральной стойки идентичен седану, а все изменения связаны с задней частью кузова. Форма бокового остекления выполнена в стилистике седана, на крыше появились багажные рейлинги. Фонари идентичны базовой модели, так же как и бампер, ведь достаточно низкая погрузочная высота багажника седана вполне подходит и для универсала. Такой вариант мог бы стать отличным выбором в качестве семейного автомобиля, в котором наверняка многими будет использоваться и седан. Кроме того, Arrizo 8 многие прочат место в таксопарках на замену вышеупомянутым Hyundai, Kia и Toyota, для этих целей большой удобный багажник также будет как нельзя кстати.

Изначально седан предлагался с единственным мотором — бензиновой «турбочетвёркой» 1.6 TGDI, которая выдаёт в российском исполнении 186 л.с. и 275 Нм (в Китае – 197 л.с. и 290 Нм). Однако в середине этого года на домашнем рынке начались продажи автомобиля с более мощным 2.0 TGDI, который выдаёт 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Оба мотора комплектуются семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а привод исключительно передний.

седан Arrizo 8

седан Arrizo 8

Сегодня в России седан Arrizo 8 предлагается с вышеуказанным мотором 1.6 и в трёх комплектациях. Базовой является Prestige, которая оценивается в 3 409 900 рублей. Самый же дорогой вариант Ultimate SE обойдётся на 150 тысяч дороже.