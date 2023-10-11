Датчик ABS может стать поводом для задержания автомобиля

Загоревшийся на приборной панели датчик ABS может стать поводом для задержания и эвакуации автомобиля. Об этом сообщают некоторые СМИ.

Напомним, соответствующий документ вступил в силу еще 1 сентября 2023 года. Это перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. В нем перечислены все неполадки, с которыми ездить на машине нельзя. Но вот с самим запрещением эксплуатации у нас все плохо. Если раньше это сопровождалось снятием регистрационных знаков - а без них, как мы знаем, ездить нельзя - то сейчас формальным постановлением о вынесении штрафа. Например, за неработающий поворотник, стоп-сигнал или фару.

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Но есть системы в автомобиле, без которых эксплуатация транспортного средства запрещена настолько, что влечет за собой эвакуацию и помещение машины на штраф-стоянку. Это неисправность рулевого управления, сцепного устройства (для фур), а также неисправность тормозной системы.

В новом перечне неисправностей указано, каким образом выявляются те или иные неполадки. Например, для замера износа шин используется инструмент (как правило, штангенциркуль). А для выявления такой неполадки, как неисправность тормозной системы, сотруднику ГИБДД хватит и показания датчика на приборной панели, который будет либо желтым, либо красным светом говорить, что антиблокировочная система на этом автомобиле не работает.

В этом случае запрет эксплуатации будет заключаться не только в штрафе - 500 рублей, но и в задержании машины до устранения неисправности. Как рассказали "РГ" некоторые знакомые с историей сотрудники ГИБДД, ничто не мешает устранить неисправность на месте. Но если такой возможности нет, то устранять ее придется именно на штрафстоянке. И, как правило, автовладельцы с этой проблемой справляются.

Напомним, что в первоначальном проекте этого перечня неисправностей предполагалось установить запрет эксплуатации, если горит датчик "Чек-энджин" - неисправность двигателя. Но это нововведение убрали, поскольку такой датчик загорается, например, по заливки в бак некачественного топлива. А этим грешат многие АЗС.

Кроме того, стоит напомнить, что новый перечень вводит требования к обязательному использованию зимних шин с декабря по февраль включительно. За езду на летних шинах в этот период будет грозить штраф в 500 рублей (со скидкой за своевременную уплату 250 рублей). Но без задержания транспорта. До зимы осталось недолго, так что надо готовиться к этому варианту.