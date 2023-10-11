Нестандартная парковка: стоит ли парковаться поперек дороги

– По общему правилу, сформулированному в пункте 12.2 ПДД, при остановке или стоянке ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Парковка под углом к краю проезжей части возможна только в случае, если это предписывает сочетание дорожного знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4–8.6.9 и линии дорожной разметки, а также допускает конфигурация (местное уширение) проезжей части.