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Подсмотрено у Джипа, но не Wrangler – рамный SUV BAIC BJ40

Первые рамные внедорожники BAIC BJ40 начали выдавать клиентам в августе. Автомобиль интересный, привлекает внимание клиентов, и продаваться наверняка будет неплохо, но пока, говорят дилеры, в наличии ограниченное число машин.

Рамный SUV BAIC BJ40: подсмотрено у Jeep, но он не Wrangler
© За рулем

Россиянам внедорожник предлагается только в одной комплектации Flagship с двухлитровым бензиновым турбомотором.

Коротко о характеристиках модели:

  • габариты (длина х ширина х высота х база) 4645x1925x1871x2745 мм
  • есть понижающая передача
  • двигатель 2.0 турбо, 218 л.с.
  • 8-ступенчатый автомат
  • снаряженная/полная масса – 2155/2505 кг
  • объем багажника – 532/965 л (при сложенных задних сиденьях)
  • объем топливного бака – 75 л
  • время разгона до 100 км/ч – 10,9 c
  • экологический класс – Евро-6.
За рулем

Отличительная черта BJ40 – съемная крыша, частично снять которую можно, по заявлению производителя, без всякого инструмента. Однако сделать это оказалось не так-то и просто.

Несмотря на то, что внешне автомобиль очень уж напоминает Jeep Wrangler, при ближайшем рассмотрении оказывается, что общего у них мало.

Имидж имиджем, но с машиной нужно как-то жить – подробнее об этом в видеообзоре «За рулем».

Кстати, сейчас за такой автомобиль придется выложить 4 350 000 рублей.