Верховный суд РФ: выезд на встречную полосу не всегда наказуем

Очередное счастливое решение Верховного суда на днях опубликовано на сайте ведомства. Еще один водитель избежал наказания за обгон, который он совершил без малейшего нарушения Правил дорожного движения. Правда, это с точки зрения Верховного суда. Все остальные суды и инспектор на дороге посчитали, что обгон был совершен в нарушение Правил.

© Российская Газета

А теперь - подробности. Еще 16 мая прошлого года некий водитель Маков решил обогнать впереди идущую фуру следом за другим автомобилем. Ну, то есть, один автомобиль начал обгон, а Маков, посмотрев на дорогу, решил, что и он прекрасно завершит обгон, как положено. Без пересечения сплошных линий разметки, без неожиданного выезда перед встречным автомобилем. Однако этот маневр совсем иначе оценили сотрудники ГИБДД Ставропольского края. Которые водителя задержали. И даже оформили на него протокол за нарушение правил обгона.

Видео дня

Это, на самом деле, довольно банальная история. В Правилах прописано, что нельзя обгонять автомобиль, который пошел на обгон. То есть, нельзя совершать двойной обгон. Но вот беда: сформулировано это не вполне четко. Как пояснил нам эксперт в Госавтоинспекции, в Правилах прописано, что водителю запрещается выполнять обгон в определенных случаях.

Если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия, Правила прямо запрещают его обгонять.

Также, как и если автомобиль, движущийся впереди по той же полосе, подал сигнал поворота налево. Обгон запрещен в том случае, если следующее за автомобилем транспортное средство начало обгон. Обгонять нельзя и тогда, когда водитель не уверен, что по завершении маневра он сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Однако вся проблема в первой строчке. С одной стороны, нельзя начать обгон, когда кто-то его перед тобой начал. С другой стороны, надо понять, о чем идет речь. То есть обгон того, кто его первым начал, или обгон вместе с ним и за ним той машины, которую он обгоняет? В простонародье это называется обгон "Паровозиком". Одна машина следует за другой, обгоняя тихохода на дороге. А вот именно этот момент и вызывает непонимание. Ведь, по сути, водитель второго автомобиля начал обгон тогда, когда предыдущий тоже его начал или показал, что начинает.

И тут сводятся воедино два понятия: "Обгон паровозиком" и "двойной обгон". В первом случае некоторое количество машин опережает транспортное средство друг за другом, соблюдая дистанцию, конечно. Во втором случае автомобиль обгоняет по встречной полосе машину, которая уже совершает маневр обгона.

Да, все это сложно, но, тем не менее, вызывает вопросы не только у автовладельцев, но и у автоинспекторов, а также судей.

А последним Верховный суд уже не в первый раз объяснил, что в пункте 15 постановления Пленума ВС от 25 июня 2019 года № 20 разъяснено: действия водителя, связанные с нарушением требований Правил подлежат квалификации по части 4 статьи 12.15 КоАП. Однако, как следует из вышеуказанных разъяснений Верховного суда, запрещается обгонять именно транспортное средство, которое двигается впереди, совершая объезд или обгон, а также транспортное средство, подавшее сигнал поворота налево. В этом случае речь идет только об одном транспортном средстве, это транспортное средство, которое в данный момент производит обгон или объезд препятствия. Именно его и запрещается обгонять.

Таким образом, обгонять медлительную машину можно и пристроившись за другим автомобилем, который движется впереди.

Верховный суд считает это вполне нормальным и не противоречащим правилам маневром.

Другое дело, что выезд на встречную полосу всегда опасен. И в последнее время число происшествий с такими случаями только растет. Кроме того, растет и количество погибших в них людей.

По данным Госавтоинспекции около 80 процентов встречных столкновений происходят в тех местах, где обгон не запрещен. То есть, водители сами очень плохо оценивают свою скорость и расстояние до встречных машин.

Также стоит напомнить, что это не первое решение Верховного суда на эту тему. В данном случае автомобилисту пришлось прождать только год. А в предыдущем случае - два года.

Напомним, что если такой обгон с нарушением всего, что положено, дойдет до суда, то автомобилисту будет грозить часть 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. А именно - наказание за выезд на встречную полосу движения в нарушение Правил. И это нарушение грозит штрафом 5 тысяч рублей, если совершено впервые, или лишением прав на 4-6 месяцев.