Эксперт назвал последствия принятия закона о продаже машин по заводской цене

В Госдуму внесли законопроект об обязательной продаже автомобилей по цене, установленной автоконцерном. Принятие такого закона негативно повлияет на покупателей машин. Такое мнение выразил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

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— Автомобили — не огурцы, которые продаются каждый день. Хорошо, если дилер продает 10 машин в день — это блестящий дилер. Но я знаю столько автосалонов, в которых даже одной машины в день не продают, — пояснил он.

Возможное принятие закона приведет к тому, что дилеры будут искать иные способы, как заработать средства с покупателей. К примеру, может подорожать послепродажное обслуживание: если раньше за грязезащитный фартук покупатель отдавал около тысячи рублей, то введение закона может увеличить эту цену, цитирует Попова «360».

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