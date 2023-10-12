Почему исчезли двигатели-миллионники. Семь технических причин

Почему исчезли двигатели-миллионники — 7 технических причин
Эксперт назвал основные факторы существенного падения ресурса современных моторов.
Полвека назад в мировом двигателестроении наметилась хорошая тенденция. Разработчики начали уделять больше внимания надежности. Появились технологии и материалы, которые позволили существенно увеличить ресурс моторов.
Двигатели стали служили 500 тысяч километров без капремонта. А некоторые без проблем выезжали и за заветный миллион.
Но со временем приоритеты менялись. Ресурс перестал быть главной целью.
И вот результат: некоторые сегодняшние моторы требуют вмешательства даже до окончания гарантийного срока.
Системы снижения токсичности
Жесткие экологические требования подталкивают автопроизводителей снабжать моторы дополнительными системами, снижающими количество вредных выбросов в отработавших газах. Например, каталитические нейтрализаторы, сажевые фильтры, системы AdBlue и EGR.
Все эти устройства усложняют конструкцию двигателя. И не влияют на ресурс, только пока работают без сбоев. Например, при заправке некачественным топливом каталитический нейтрализатор может оплавиться. Возрастет сопротивление на выпуске, что может привести к повышению температуры в головке блока цилиндров и, как следствие, ускоренному износу клапанов, появлению трещин на выпускном коллекторе, задирам поршневой группы.
Сложная конструкция
Системы изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов, масляные насосы переменной производительности, отключаемые насосы охлаждающей жидкости, электронные термостаты повышают мощность мотора, снижают расход топлива, улучшают экологические показатели.
Но из-за сложной конструкции эти устройства ненадежны. А их поломки могут привести к выходу из строя двигателя.
Турбонаддув
Этот способ форсировки моторов дает прекрасные результаты: повышаются мощность, крутящий момент, снижается расход топлива. Но одновременно наддув усложняет конструкцию, увеличивает расход масла и повышает тепловую и механическую напряженность мотора.
Некоторые турбодвигатели созданы на основе атмосферников – их ресурс еще ниже.
Алюминий вместо чугуна
Основная причина массового применения алюминия при изготовлении блоков цилиндров – снижение массы. Ведь алюминий в 2,7 раза легче чугуна.
Однако ресурс двигателей с ажурными легкосплавными блоками получается ниже. Их цилиндры постепенно деформируются. Порой при пробеге 100 тысяч км на них не остается следов хона и даже появляются задиры. Особенно часто это бывает с наддувными моторами.
Облегчение и удешевление
В моторе лишние килограммы снимают не только с блока цилиндров. Множество ответственных деталей изготавливают из пластмасс. Со временем они деформируются, возникают течи масла и антифриза, подсос воздуха.
Коленчатые валы для 4-цилиндровых двигателей снабжают четырьмя противовесами вместо восьми. Такой вал имеет меньшую жесткость, прогибается под нагрузкой, из-за чего снижается ресурс подшипников.
Облегченные «короткие» поршни имеет меньшую площадь контакта с цилиндром, а потому и изнашиваются быстрее.
В современные двигатели не устанавливают гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. Поэтому зазоры надо регулярно проверять и регулировать. Иначе повышается риск прогара клапана.
Выше рабочая температура
На прежних моторах рабочая температура составляла 80-85 °С. В современных агрегатах ее повысили до ста с лишним градусов. Естественно, более эффективными стали системы охлаждения двигателей.
Но если случается сбой, двигатель вскипает мгновенно. И вероятность его поломки выше, чем у менее «горячего» старого мотора.
Дополнительная нагрузка
В прошлом веке кондиционеры в автомобилях были редкостью. Сегодня их устанавливают почти на все машины, даже с маломощными моторами.
Кондиционер дополнительно нагружает двигатель, а его теплообменник ухудшает обдув основного радиатора. В итоге увеличивается тепловая нагрузка на мотор, что пагубно сказывается на его здоровье.
Для снижения расхода топлива число ступеней в автоматических коробках увеличили. Управляющая электроника как можно раньше старается подключить более высокую передачу. При этом обороты двигателя маленькие, а нагрузка большая. В таком режиме быстрее изнашиваются подшипники коленвала и детали поршневой группы.