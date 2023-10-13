Утрите слезы: кто не купил машину летом, тот много потерял

Автомобильный рынок рос активно весь 2023 год — оно и немудрено на фоне сложного 2022 года, когда от нас уходили все мировые автопроизводители. И к лету даже возникло ощущение, что уже скоро будет все «как раньше, только лучше». Просто покупать мы будем не европейские или японские автомобили, а китайские кроссоверы (которые, кстати, стали очень достойными). Но рано радовались — судя по всему, мы переходим от роста к стагнации и даже к падению продаж.

© Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение продаж в октябре уже отмечается как на первичном, так и на вторичном рынке. Например, «Коммерсантъ» пишет, что участники рынка уверены: спрос на подержанные машины в октябре будет примерно на 10% меньше, чем, например, в удачном августе. А в «Российской ассоциации автодилеров» (РОАД) уже предсказали падение и на первичке. «В четвертом квартале не стоит ожидать радужных прогнозов по авторынку», — заявили в ассоциации. По словам экспертов РОАД, при относительно оптимистичном сценарии в конце года снижение составит 5–6% по сравнению с третьим кварталом. А при негативном — 10%.

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Машины стали роскошью

Но почему покупатели все реже идут в автосалоны? Ведь новых машин с каждым днем становится все больше и больше — по оценке сайта «Китайские автомобили», сейчас в России представлено 36 брендов из Поднебесной, которые продают аж 140 моделей. И все они красивые, с большими экранами в салоне и прочими «плюшками».

Да все очень просто: цены стали неподъемными для большинства покупателей. Еще в начале 2023 года средневзвешенная стоимость автомобиля в России (сюда включены и российские «Лады», и дорогие иномарки) составляла 2 млн 380 тыс. руб., то сейчас мы говорим о цифре в 3 млн 130 тыс. руб. А платить больше 3 млн за автомобиль — причем далеко не самый крутой — может позволить себе не каждый.

Почему дорожают машины, известно. В августе увеличили утилизационный сбор, да еще и рубль сильно потерял по отношению к мировым валютам. Если в январе 1 евро стоил 73–75 руб., то сейчас он уверенно закрепился на отметке выше 100 руб. И можете не сомневаться, что это падение продавцы автомобилей постепенно переложат на конечных покупателей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредиты по 20% годовых

Ранее авторынок поддерживали кредиты. Но еще недавно ключевая ставка ЦБ была 7,5%, а сейчас она уже 13%. В итоге кредиты на покупку машин покупатели часто берут по 15–22% годовых.

То есть если брать среднестатистический автомобиль за 3,1 млн руб. и сразу внести примерно половину, то ежемесячно на протяжении пяти (!) лет придется отдавать по 40 50 тыс. руб. И многих покупателей отпугивает такая сумма (а ведь еще нужно учитывать, что выросли арендные ставки за квартиры, подорожали продукты и так далее).

Так что раньше нужно было машину покупать. Когда и цены были пониже, да и процентные ставки более приятными.

Смириться, поплакать, но купить