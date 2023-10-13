Какие названия еще будут у машин Lada и какие могли быть

В середине лета этого года президент АВТОВАЗа официально подтвердил, что на смену Lada Granta придет новое семейство моделей мод названием Iskra, а мы нарисовали, как будут выглядеть седан и кросс-универсал этого семейства. Но названия вроде Iskra, Aura и X-Cross 5 мы уже слышали – а что еще есть в запасе у АВТОВАЗа? Какие еще названия моделей мы можем увидеть в будущем? И какие названия могли, но уже точно не увидим?

Обычно данные о названиях будущих моделей автопроизводители стараются держать в секрете – тем более, что многое патентуется «для ассортимента» и «про запас», и далеко не все из наименований становятся рабочими. Иногда, правда, встречаются исключения – например, когда производители проводят публичный конкурс на лучшее название. АВТОВАЗ делал так в 2020 году – тогда, например, в числе лучших были озвучены названия Onega, Alta, Slava и Lika. Но несмотря на одобрение, в списке патентованных имен они не оказались. Ну, почти не оказались. Давайте заглянем в базу Роспатента и Федерального института промышленной собственности, чтобы узнать, какие еще имена официально запатентованы АВТОВАЗом для будущих моделей.

Видео дня

Начнем с той самой Онеги, потому что с этим именем связан любопытный факт. Как мы уже сказали, в 2020 году АВТОВАЗ провел конкурс, в котором имя Onega оказалось в числе победителей. Однако само название для ВАЗа было не новым: такой бренд он зарегистрировал еще в 2004 году.

Патентный срок действует 10 лет, но в 2014 году АВТОВАЗ не отказался от «раритетного» имени и продлил его действие до конца 2024 года.

Еще порцию наименований отечественный производитель зарегистрировал в 2010 году. Первое из таких – Quanta.

По слухам, под этим именем должен был появиться седан бизнес-класса, которому прочили конкуренцию с самой Toyota Camry. Обеспечить техническую базу для такой конкуренции теоретически мог бы седан от Renault – например, Talisman. Но все это так и осталось на уровне глубокой теории. Тем не менее срок действия прав на этот товарный знак в 2020 году продлили еще на 10 лет.

Еще одно «географическое» название, запатентованное в 2010 году – это Ladoga. Как и Онега, это озеро, которое пока не получило побратима в модельном ряду Lada.

Однако и это название остается в «активном запасе» до 2030 года.

В 2011 году дизайнером АВТОВАЗа становится Стив Маттин, и в 2012 году появляется концепт Lada Xray. Само имя Xray в итоге получило товарное воплощение, пусть и ныне почившее, но на этом тематика «икса» в наименованиях не закончилась. Например, слово английское слово «excite», означающее «волновать, будоражить», в 2013 году зарегистрировали в двух вариантах: оригинальном Excite и более ярком Xcite.

Второе наименование в этой же стилистике – Xrave. Оно содержит в себе слово «rave», которое означает в том числе «восторгаться, восхищаться».

При этом действие патента на все эти «иксовые» наименования в 2023 году продлили еще на 10 лет – так что возможно, что они еще пригодятся. Особенно на фоне того, что новый кроссовер Lada получил название X-Cross 5, в котором сохранились старые корни.

Однако не все названия, зарегистрированные в 2013 году, связаны только с кроссоверами. Вот, например, весьма интересное наименование для Лады: Интрига.

А вот другой, менее однозначный и понятный вариант для названия автомобиля: Expira. У английского слова «expire», которое явно имеет отношение к этому бренду, помимо нейтральных смыслов вроде «истекать», «заканчиваться», есть и более мрачные, вроде «почить в Бозе» или «уйти в вечность».

Само имя Expira, впрочем, еще не ушло в вечность: права на него продлены до 2033 года.

Помимо названий с прозрачной этимологией есть и не самые очевидные для понимания варианты. Например, Preosa, у которого нет ни английских, ни ясных латинских корней.

В 2014 году АВТОВАЗ запатентовал еще порцию свежих названий. Ну, как свежих. Например, одним их них было Binar. А именно так называется отечественный бренд, выпускающий автомобильные предпусковые подогреватели.

Впрочем, одно другому, как мы видим, не помешало, и имя Binar остается под охраной вазовского патента как минимум до 2024 года.

Еще один вариант, который мог бы подойти и кроссоверу, и седану – это Antiga. Особенно учитывая, что это слово не имеет прямого перевода.

Ну а помимо «пространных» наименований АВТОВАЗ зарегистрировал еще парочку явно кроссоверно-внедорожных. Во-первых, еще один «иксовый» бренд – X Path.

Ну а во-вторых, более романтичное название Квест, которое вполне могло бы подойти не только кроссоверу, но и внедорожнику.

Оба этих варианта тоже остаются в активе как минимум 2024 года с правом продления.

Кроме явно автомобильных и новых названий в списке оказалось и не самое свежее для автомобильной индустрии имя Element. Honda выпускала такую модель с 2002 года, так что в Тольятти вряд ли об этом не знали.

Но, судя по вторичности названия и варианту внешности торгового знака, так планировали назвать не машину, а мультимедийно-телематическую систему, которая должна была стать штатной для новых Лад.

В 2016 году гамму внедорожных названий пополнило еще одно – Кам4атка. Очевидно, что четверка посреди слова призвана не имитировать молодежную стилистику написания, а под4еркнуть нали4ие полного привода у модели с таким названием.

Сегодня Vesta Sport и даже Granta Sport влились в привычный список имен Лады. Но не все знают, что заряженная Vesta могла называться более «зарубежно»: Lada Vesta R. Ведь в 2017 году, когда шла подготовка машины к дебюту, было запатентовано именно такое название.

Впрочем, правовая возможность сделать сверхзаряженную версию Vesta R по примеру Kalina NFR у спортивного отделения АВТОВАЗА есть как минимум до 2027 года. Найдется ли техническая – вопрос более сложный.

Но если Vesta R пока не стала реальной, то «подогретая» Vesta Sportline уже представлена и готова поступить в продажу. А ведь сама маркировка Lada Sportline была зарегистрирована еще летом 2019 года. То есть, не все патенты остаются в столе – что-то становится серийным.

Так мы плавно подошли к 2020 году, когда состоялся упомянутый выше народный конкурс названий для Lada. Однако помимо народного творчества в список запатентованных названий тогда попали и другие. Например, именами Iskra и Aura уже никого не удивишь: их получили наследница Гранты и удлиненная Веста соответственно. А вот Avira, запатентованная одновременно с ними, пока физического носителя не получила.

Впрочем, время на это еще есть. Тем более что, по слухам, имя Avira прочили кроссоверу, а кроссоверы в линейке АВТОВАЗа с новым технологическим партнером в лице FAW появиться еще могут. Да и для легковушек вариантов хватает: помимо упомянутой выше троицы в 2020 году запатентовали имена Mira и Sfera.

А какие имена мы могли бы увидеть, но уже не увидим?

Все названия, которые мы назвали до этого момента, находятся под правовой охраной – то есть в статусе «потенциально возможных». Но есть и те, права на которые уже истекли и не были продлены. Проще говоря, это названия, которые мы могли бы увидеть, но уже точно не увидим на крышке багажника тольяттинских машин. Давайте вспомним некоторые из них.

Одно из интересных совпадений – имя Докер. АВТОВАЗ зарегистрировал его еще в далеком 1998 году. Слово, означающее «портовый грузчик», явно адресовалось коммерческой модели – чему-то вроде того, что выпускал ВИС. Однако ВИСы имен собственных так и не получили, довольствуясь индексами, а в модельной линейке ВАЗа подходящей машины не появилось.

В результате после продления патента на 10 лет в 2008 году второго продления не состоялось, и в 2018 году имя Докер вышло из-под правовой охраны и «холодного резерва» вазовских названий. Это интересно на фоне того, что в 2012 году в модельном ряду Dacia, а затем и Renault появился «каблучок» под тем же названием Dokker. И в какой-то период вполне можно было поверить в то, что такую модель могут локализовать под отечественным брендом.

Если Quanta и Ladoga, запатентованные в 2010 году, до сих пор остаются в списке активных благодаря продлению патента в 2020, то некоторые другие названия этим похвастаться не могут. Например, Fortuna, которую «списали» в 2020 году.

Вместе с ней под списание в 2020 году пошла и Свобода. Символично – самоизоляция, знаете ли.

Третьим оставленным брендом 2020 года стала Slavia.

Ну а на десерт предлагаем вам взглянуть на Lada Kalina. Точнее, Calina. Такой вариант написания тоже был зарегистрирован в 2002 году, но на машинах ни разу не появился.