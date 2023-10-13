Будут ли камеры следить за ОСАГО – мнение эксперта

Интересно еще и то, что в последнем обещании Уфимцева камеры будут проверять ОСАГО уже не у всех водителей, а только у тех, кто нарушит ПДД. То есть если ездить без нарушений, то никаких штрафов с камер за отсутствие ОСАГО не будет.