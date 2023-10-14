Россиян предупредили о скором увеличении расходов на авто

С наступлением зимы расходы на автомобиль вырастут из-за смены резины и увеличения расхода бензина. Об этом заявила экономист Елена Зацаринная. По ее словам, обслуживание автомобилей за осень выросло на 20%.

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«Зимняя резина изначально стоит дороже летней, а недавно появилась информация о возможном ее удорожании на 60% <…> C наступлением холодов траты на автомобиль вырастут как минимум из-за смены шин и увеличения расхода топлива», — сообщила Зацаринная в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что из-за использования зимней резины значительно увеличивается расход топлива.

По ее словам, не стоит ожидать снижение цен на бензин. Зацаринная подчеркнула, что обслуживание автомобилей за осень выросло на 20% из-за увеличения цен на запчасти.

Экономист сообщила, что зимой машина требует тщательного ухода. Она привела в пример регулярное очищение снега и льда с кузова и стекол, чистку салона от снега и грязи, частую проверку уровня масла и прочих жидкостей, чтобы избежать неисправностей. Экономист отметила, что из-за плохой погоды возможны непредвиденные расходы на авто.