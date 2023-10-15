Автоэксперт рассказал, как выбрать правильные зимние шины

На выбор правильных зимних шин, в первую очередь, влияют дорожные условия, характерные для холодного времени года в той или иной местности, а также характер самой езды. Об этом рассказал автоэксперт Павел Константинов.

Специалист отметил, что вся зимняя резина делится на три типа – шипованная, «скандинавская» и «европейская». Первая подходит для среднероссийских зим, хороша при оттепелях и возникающем в это время гололеде. Вторая оптимальна для северных регионов с суровыми морозами, снегопадами и льдом на дорогах. Третья подойдет для южных регионов, где зимы мягкие и малоснежные.

При этом, добавил эксперт, даже в абсолютно одинаковых климатических условиях для поездок по городским улицам и вылазок загород, в заснеженное бездорожье, лучше использовать разный комплект шин, учитывая, что у них в любом случае должно быть хорошее сцепление.

В частности, стоит обратить внимание на протектор и дорожный рисунок. Шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности, передает агентство «Прайм».