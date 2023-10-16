Кто должен платить транспортный налог на проданную, но не переоформленную в срок машину

Мы уже рассказывали о важности переоформления автомобиля при купле-продаже. Так, если после покупки автомобиля новый владелец не перерегистрировал его на себя в установленный законом десятидневный срок, то ему грозит наказание. Но и для бывшего собственника это может обернуться неприятностями в виде штрафов на уже проданный автомобиль. Однако штрафы – серьезная, но не единственная потенциальная проблема, ведь есть еще и транспортный налог. Недавно мы рассказали о том, как можно избежать уплаты транспортного налога на автомобиль, который долго не эксплуатируется. Но кто будет обязан платить налог на проданный и не переоформленный автомобиль?

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Юридическая проблема при купле-продаже автомобиля состоит в том, что право собственности устанавливает договор купли-продажи, а вот налог начисляется по факту регистрации. В материале о замене ПТС мы уже говорили о том, что документом, подтверждающим право собственности на автомобиль, является договор купли-продажи, а регистрация в ГИБДД при этом не является доказательством или причиной возникновения права собственности на автомобиль. Однако для Федеральной налоговой службы все наоборот: договор купли-продажи не служит основанием для прекращения начисления налога, потому что пункт 1 статьи 362 Налогового кодекса гласит, что транспортный налог рассчитывается на основании сведений ГИБДД о регистрации и перерегистрации автомобиля. То есть, пока машина не переоформлена в ГИБДД, налоговая не узнает о смене собственника и будет считать продавца действующим владельцем.

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То есть, налицо правовая коллизия: человек продал автомобиль, получил за него деньги и заключил договор. Другой человек купил этот автомобиль, но не переоформил его на себя и ездит на нем месяцами, а то и годами, нарушая правила регистрации, но по факту являясь действующим собственником, что подтверждено договором купли-продажи. А кто будет платить транспортный налог за все это время?

На самом деле ответ на этот вопрос прост: платить налог на проданную машину будет обязан продавец, он же бывший владелец. Этот ответ фактически указан в статье 357 Налогового кодекса. Согласно ей, «налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 настоящего Кодекса».

Получается, что если машина продана, но не перерегистрирована, налог начисляется на продавца до прекращения регистрации в ГИБДД, и любые попытки доказать обратное успехом не увенчаются. Можно легко найти примеры судебных дел, где с бывших владельцев были взысканы задолженности по уплате транспортного налога на проданный автомобиль.

Суд в своих рассуждениях прост и бесхитростен: он ссылается на вышеупомянутую статью 357 НК РФ. Ну а дальше из этого следует такой же простой вывод: «поскольку на административного ответчика зарегистрирован данный автомобиль в органах ГИБДД, он, в силу закона, обязан уплачивать транспортный налог». Любой отказ от уплаты налога в этом случае будет считаться немотивированным, а сама неуплата – уклонением от установленной законом обязанности.

Поэтому после продажи автомобиля крайне важно проверять факт переоформления, чтобы не получить целый букет проблем – как, например, в одном из судебных дел, где гражданин продал автомобиль, но покупатель не переоформил его, проездил несколько лет, попал на нем в ДТП, в результате которого на автомобиль был наложен запрет на регистрационные действия, а через некоторое время умер. В результате бывший владелец, явившийся в ГИБДД чтобы наконец-то прекратить регистрацию, получил отказ из-за запрета на регистрационные действия, а потом в судебном порядке был принужден выплатить задолженность по транспортному налогу на проданный автомобиль за все прошедшее с момента продажи время. Как видно на этом примере, бремя по предотвращению проблем продавца, к сожалению, возложено на самого продавца, так что после продажи машины нельзя расслабляться до момента ее переоформления покупателем или прекращения регистрации самим продавцом спустя 10 дней после продажи.