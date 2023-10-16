Долгий прогрев двигателя: миф или необходимость

Когда на улице становится холодно, водители часто задумываются о необходимости прогрева автомобиля перед поездкой. Журналисты портала «Тарантас Ньюс» решили обратиться к профессионалам и выяснить, насколько этот прогрев важен.

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Так, Георгий Вихров, автоэксперт, считает, что идея прогрева автомобиля пришла из эпохи карбюраторных машин. Однако современные автомобили, благодаря новым технологиям, могут начать движение без долгого ожидания. Главное — дать время маслу смазать все внутренние части двигателя, что требует всего 20–30 секунд.

Сотрудники сервисного центра «Вагнер Volkswagen» подчеркивают, что новые двигатели быстро приспосабливаются к погоде. В холодное время года стоит немного подождать, пока обороты двигателя стабилизируются, а потом можно начинать движение, пишет портал Тарантас Ньюс.

В компании «Форсаж», которая является представителем Suzuki, отмечают, что современные моторные масла и конструкции двигателей позволяют водителям быстро начать движение даже в сильный мороз.