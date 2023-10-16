Долгий прогрев двигателя: миф или необходимость

Развеян миф о необходимости долгого прогрева двигателя автомобиля
Когда на улице становится холодно, водители часто задумываются о необходимости прогрева автомобиля перед поездкой. Журналисты портала «Тарантас Ньюс» решили обратиться к профессионалам и выяснить, насколько этот прогрев важен.
Так, Георгий Вихров, автоэксперт, считает, что идея прогрева автомобиля пришла из эпохи карбюраторных машин. Однако современные автомобили, благодаря новым технологиям, могут начать движение без долгого ожидания. Главное — дать время маслу смазать все внутренние части двигателя, что требует всего 20–30 секунд.
Сотрудники сервисного центра «Вагнер Volkswagen» подчеркивают, что новые двигатели быстро приспосабливаются к погоде. В холодное время года стоит немного подождать, пока обороты двигателя стабилизируются, а потом можно начинать движение, пишет портал Тарантас Ньюс.
В компании «Форсаж», которая является представителем Suzuki, отмечают, что современные моторные масла и конструкции двигателей позволяют водителям быстро начать движение даже в сильный мороз.
Георгий Вихров также добавил, что в зимний период долгий прогрев может быть полезен для размораживания стекол. Но выбор всегда остается за водителем: если хочется теплую машину — прогревайте, если вам некогда — начинайте движение.