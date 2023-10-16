Как очистить клеммы АКБ и не навредить батарее

Чем отчистить клеммы АКБ автомобиля?
А нужно ли вообще чистить клеммы АКБ? Конечно, да! Плохой контакт может привести к проблемному запуску и перебоям в работе двигателя или электрооборудования машины.
Но как правильно почистить клеммы аккумулятора и не навредить батарее?
Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем»:
— В прошлые времена для чистки контактов автовладельцы использовали мелкую наждачку. Однако при таком методе чистки абразив от наждачной бумаги может впиться в мягкий металл, за счет чего ухудшится соединение.
Для щадящей очистки клемм можно воспользоваться кусочком тряпки и содовым раствором.
В продаже можно найти и более брутальное приспособление. Например, такое, как на фото внизу.
Вот такой инструмент отлично подойдет для очистки клемм АКБ.