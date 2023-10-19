В России увеличились продажи автомобилей с пробегом

В сентябре текущего года объемы продаж подержанных автомобилей выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков было реализовано 509,5 тысяч легковых авто.

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«По итогам сентября в России было продано 509,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 11% больше результатов сентября прошлого года», — передают данные аналитического агентства «Автостат» «Известия».

Несмотря на рост, в сравнении с августом текущего года объемы продаж бу машин сократились на 8%. Эксперты связывают это с резким ростом спроса на данную категорию автомобилей в середине лета. Но данная тенденция временная, вскоре рост возобновится. Самой популярной маркой подержанных автомобилей сентября была Lada. На нее пришлось 23% всех продаж. Следом идет Toyota, Kia, Hyundai и Nissan.