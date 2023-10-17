Эксперты рассказали, как выбрать б/у зимние шины

Водители редко экономят при покупке летних шин, так как летом лучше сцепление с дорогой, выше скорости, температура и нагрузки, полагают эксперты портала Авто Mail.ru. Соответственно, автолюбители не желают рисковать своей безопасностью в таких условиях.

На фоне этого, отмечают аналитики, автовладельцы нередко стараются сэкономить при покупке зимних шин, нередко приобретают б/у резину.

Прежде всего при покупке зимних шин, полагают специалисты, необходимо определить, когда выпущена резина.

Средний срок службы покрышек составляет 7-10 лет, а согласно ГОСТ — 5 лет с момента изготовления. В том случае, если шины лежали в магазине и номинально являются новыми, их срок службы все равно составляет все те же 5 лет, напоминают эксперты.

Далее следует выяснить пробег шин. Для этого необходимо замерить высоту протектора. Для летних покрышек минимально допустимая глубина рисунка составляет 1,6 мм, для зимних и всесезонных обязана быть выше 4 мм.

Глубина протектора новой зимней резины 8-10 мм. При износе 50% она составляет 6-7 мм. При меньшей глубине брать шины нецелесообразно.

Автоэксперты пояснили, что нужно отказаться от покупки б/у зимних шин, если при визуальном осмотре на поверхности или внутренней части обнаружились вздутия, порезы, а также разрывы, растрескивание и расслоение материала.