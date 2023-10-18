Evolute i-Sky — электромобиль для начинающих

Добротный электрокар упрощает владение личным транспортом. Потому что водить и обслуживать его проще, чем традиционный автомобиль. А вдобавок есть различные льготы от государства — по крайней мере, на текущем этапе. И лишь во вторую очередь электрическая мобильность спасает ледники от таяния и озоновый слой от пробоин. Тем более, что это до сих пор дискуссионный вопрос. А вот удобство машин на батарейках бесспорно уже сейчас. Evolute i-Sky — яркий пример правильного электрокара для широкой аудитории. Но парадокс в том, что при этом его сложно назвать хорошей машиной.

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По автомобильным меркам — это коктейль из мелких и не очень недоразумений. Интерьер — имитация от и до. Дорого выглядит, но дёшево отделан — простенькой искусственной кожей, твёрдым пластиком и карикатурами на карбон и текстурированный алюминий. Дизайн пространства отсылает к Mercedes-Benz (блоки кнопок, форма воздуховодов) и немного Volvo (стеклянный селектор а-ля шведский хрусталь Orrefors).

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Сиденья с интегрированными подголовниками выглядят как породистые полуковши в «пушке-гонке». Но при посадке в кресло водитель через раз больно задевает коленом кожух руля. Потолок по-модному обтянут чёрной тканью, а прострочка в салоне цветом напоминает об AMG SLS Electric Drive. Если бы здесь ещё благоухало как в том Мерседесе, а не фенольными «китайцами» образца 10-летней давности. И разве Volvo может написать слово engine на кнопке запуска силовой установки с ошибкой, как в Evolute?

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Звёздное небо на потолке — словно шутка детей, которые обклеили отцовский автомобиль люминесцентными наклейками из набора. Именно так это выглядит ночью, когда стеклянный «небосвод» начинает подсвечиваться. Но впервые я посмотрел на панорамную крышу при дневном свете — и на полном серьёзе удивился, почему на свежевымытом кузове сверху присутствуют засохшие кляксы грязи.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вместе с тем я хорошо представлю себе за рулём такого автомобиля не слишком искушённую аудиторию. Которая сделает крутой «рилс» со звёздным небом и мифическим львом на подголовниках кресел. Включит трендовый трек, энергичный бит которого будет на удивление неплохо звучать в штатной инкогнито-акустике. И бесшумно и шустро покатит по городу — ведь никогда ещё управление автомобилем не было настолько простым и доступным.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

По водительским ощущениям Evolute i-Sky не сильно отличается от прокатного самоката или электрокарта. Не нужно выбирать передачи, ждать пока раскрутится двигатель, слушать и понимать шум механизмов. Отпустил тормоз — покатился, нажал в пол — и сразу доступна вся мощность. Легко встраиваться в поток, держаться в нём и маневрировать. Хорошая обзорность и минимум органов управления заставят поверить в себя даже вчерашнего выпускника автошколы.

Вячеслав Крылов

Подвеска позволяет вообще не смотреть под колёса (по крайней мере, в части комфорта) и проезжать лежачих полицейских, не тормозя. Это настолько удобно, что развращает. А электромобиль разрушает: неизвестно, сколько при таком стиле езды проживёт всеядная безропотная подвеска. Или, например, приводные валы или дифференциал — в тестовом экземпляре при резком изменении подачи тяги уже что-то пощёлкивало под днищем.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Конечно, ответственный пользователь не будет так мучить технику только потому, что «машина может». Но вместе с тем он, в отличие от новообращённого в автомобилизм, заметит: настроен i-Sky на троечку с плюсом.

Нормальный отклик педали газа есть только в спортивном режиме — благо, этот выбор запоминается автомобилем и при новом запуске не требуется совершать лишнее действие. Педаль тормоза также имеет слабую чувствительность в начале хода, но с этим сделать уже ничего не получится.

Возможно, такая настройка рассчитана на режим езды в одну педаль (отпустил акселератор — замедлился), но в тестовом экземпляре он был недоступен.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Набор скорости резкий и мощный на самом деле только в начале. После типично электромобильного рывка следует весьма умеренная интенсивность разгона — всё же это 200 л.с. на 2 тонны массы. Изменение настройки уровня рекуперации ощутимого влияния на работу силовой установки не оказывает — рядовой пользователь даже не станет это проверять, а вот опытному захочется большего.

Понятная и безопасная в целом управляемость сопровождается ощутимыми кренами, а начиная с 80 км/ч также раскачкой и слабой курсовой устойчивостью. А ещё на этой скорости проявляется довольно громкий гул шин — с забавным названием модели Batman и логотипом как у Bridgestone.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Всё тот же пользователь, который видел кое-какие автомобили на своём веку, обратит внимание и на скудность приборной панели. Cосредоточенная в верхней части экрана информация закрыта от взора водителя ободом руля. Поэтому о том, что включен дальний свет, я узнал только из недовольных сигналов встречных водителей.

Центральное место на приборке занимает инфографика с давлением в шинах — и поменять её на более актуальный набор данных возможности нет. Зато понравился индикатор отдаваемой в данный момент мощности в левом «бумеранге» — по крайней мере, какое-то развлечение.

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Мультимедийная система простая до примитивного: в ней нет даже домашнего экрана. Но минимум необходимого функционала имеется. Есть даже избыточный, вроде автоматического включения вентиляции кресел. На практике это довольно неприятный сюрприз, поэтому галочку я сразу убрал. После того как наконец сообразил, что и почему происходит с сиденьем. Лучше бы проработали блок климат-контроля на предмет лучшей информативности. Или сделали ручку громкости. И беспроводную зарядку для телефона — ну как не запитаться от такого огромного пауэрбанка, как Evolute i-Sky!

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Вячеслав Крылов

Батарея здесь и правда почти бесконечная: 86 кВт ч — это даже больше, чем у Porsche Taycan 4S! Неудивительно, что небольшой, маломощный и переднеприводный Evolute обещает на «полном баке» пробег 630 км. И даже в реальности (которая обычно отличается от прогноза на приборной доске), способен на 500 с лишним.

За время теста я проехал 265 километров, и это облегчило батарею всего на 42%. Мне даже не пришло в голову в очередной раз попробовать порешать квест с поиском публичной зарядки — которая должна быть одновременно свободной, работающей, совместимой и достаточно быстрой.

Вячеслав Крылов

Помните серию книг «для чайников»? Вот Evolute i-Sky — именно такая машина, для чайников. Но не в обидном автомобильном смысле, а скорее в том самом изначально айтишном контексте. То есть для людей, которым не требуется глубоко разбираться и погружаться — а нужно лишь пользоваться новой для себя вещью с минимальным обременением знаниями и умениями. И здесь речь даже не про электромобили как разновидность. А про то, что i-Sky может захотеть тот, кто раньше личный транспорт вообще не рассматривал.

Вячеслав Крылов

Ведь помимо максимальной дружелюбности в управлении, такой Evolute убирает головную боль с обслуживанием (не надо постоянно менять масло), парковками (в Москве они для электро бесплатные) и сложностями эксплуатации. Просто запустил — и поехал. Главное найти, где заряжаться — благо, делать это придётся всего раз в неделю. С бытовой точки зрения тоже порядок: в салоне просторно, багажник приличный, клиренс достаточный. И даже выглядит модно! Большая проблема только одна.

Вячеслав Крылов