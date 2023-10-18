Кражи из машин: семь затейливых схем «борсеточников»

«За рулем» рассказал, как не стать жертвой автомобильных воров.

Уловка 1. Имитируют поломку

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Водитель, трогаясь с места, слышит сильный металлический скрежет сзади.

Выбегает из машины и… видит в заднем колесе изогнутую железную палку.

Пока он будет ее вытаскивать и осматривать диск, воры успеют обчистить салон.

Уловка 2. «Глушат» двигатель

Водитель открывает капот, пытаясь найти причину неисправности. Ему и в голову не приходит, что дело в картофелине, которую махинаторы засунули в выхлопную трубу. Если водитель выскочил, не заблокировав двери, воры заберут все, что плохо лежит.

Уловка 3. Пачкают стекло или госномер

Водитель, садясь в машину, замечает, что ветровое стекло испачкано. Дворники не справляются.

Чертыхаясь, он выскакивает с тряпкой наружу…

Поджидавшие момента борсеточники справляются с «работой» в считаные секунды.

На заляпанный госномер внимание водителя обычно обращает «неравнодушный» прохожий – подельник воришек.

Уловка 4. Прокалывают колесо

Пока водитель сидит в кинотеатре или бродит по торговому центру, злоумышленники прокалывают колесо его автомобиля.

Когда он разложит покупки и сядет за руль, объявится «добрый» прохожий, который укажет на проблему и, скорее всего, предложит помочь. Или начнет рассказывать, что видел, кто проколол колесо.

Пока все внимание водителя сконцентрировано на разговоре, борсеточники обчищают салон.

Уловка 5. Затевают скандал

Злоумышленник может обвинять водителя в том, что тот занял его место на парковке (притерся слишком близко, помешал припарковаться или подрезал) – повод всегда найдется.

Главное – вывести водителя из себя, заставить его выйти из машины и вступить в препирательства на повышенных тонах. Пока идет выяснение отношений, подельники махинатора крадут из авто жертвы все, что приглянулось.

Уловка 6. Давят на жалость

К водителю подходит молодая, привлекательная и очень растерянная девушка: просит совета на заправке или не может найти нужную улицу… Пока водитель пытается помочь, воришки забирают сумку с пассажирского сиденья.

Уловка 7. Залезают в открытое окно

Этот способ распространен в южных городах. Злоумышленник на мотоцикле подъезжает к автомобилям, стоящим у светофора или в пробке и через открытые окна тащит вещи из салона. После чего благополучно скрывается.

Как себя обезопасить? будьте особенно внимательны на парковках у торговых центров, парков, на заправках – там чаще всего ищут жертву борсеточники;

кладите сумки не на сиденья, а на пол под кресла, где их не видно;

уходя, забирайте из салона все ценные вещи: смартфон, планшет, документы, борсетку или дамскую сумку. Пакеты с покупками убирайте в багажник;

если нет возможности унести с собой все, прячьте наименее ценное в бардачок. Главное, сделайте это до того, как вы припарковались, иначе воры точно возьмут вас «на карандаш»;

не демонстрируйте наличие у вас ценных вещей (например, не подсчитывайте купюры на людях);

выходя из машины, всегда блокируйте двери и багажник. Борсеточникам бывает достаточно 5-10 секунд, чтобы завладеть вашим имуществом;

осматривайте авто перед тем, как сесть в него;

обращайте внимание на людей, которые по неизвестной причине стоят около вашего авто. Если человек остановился, чтобы, например, ответить на смс, он вскоре отойдет. Злоумышленник же увидит, что вы смотрите на него, и, скорее всего, пойдет искать другую жертву.

если незнакомец обращается к вам с просьбой, заблокируйте двери и закройте все окна, кроме водительского. Злоумышленники не смогут залезть в машину, пока вы разговариваете;

не теряйте головы, если вас провоцируют на скандал. Заблокируйте двери, закройте окна и сообщите, что вы будете вызывать ГИБДД. Воришки после этого обычно уезжают.

Получится ли возместить ущерб по страховому полису?

ОСАГО страхует вашу ответственность перед другими участниками дорожного движения. То есть если в ДТП, которое произошло по вашей вине, пострадало личное имущество потерпевшего, – страховая компания оплатит этот ущерб вместо вас. Оплачивать ваши потери страховщик не обязан.

По полису каско могут возместить стоимость украденного оборудования, которое не стояло в салоне на момент приобретения авто, например видео- и аудиотехнику. Но только если вы заключали в связи с этим дополнительный договор. Стоимость же похищенного смартфона, часов и других личных вещей не вернут ни при каких обстоятельствах.

Что делать, если обокрали?

1. Если похищены банковские карты, заблокируйте их.

2. Вызывайте полицию по номеру 102 или 112.

3. Пока ждете, внимательно проверьте, что еще пропало.

4. Посмотрите, нет ли у вас фото, чеков, квитанций или других предметов, которые помогут опознать украденные у вас вещи.