Эксперт рассказал о приемах гаишников для вымогания взятки

«У каждого сотрудника Госавтоинспекции своя методика. Но общая черта — это психологическое нагнетание ситуации. Водителю говорят, что его ждут тяжелые последствия, достают документы для составления протокола и начинают якобы их заполнять. Рассказывают о том, что как только дело будет передано в подразделение, ничего решить не получится. Чаще всего речь идет о так называемых «лишенческих» статьях — за алкоголь, наркотики, выезд на встречную полосу», — объяснил Шапарин.