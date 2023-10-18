Автоюрист назвал основные причины отказа в выплате по каско

Причин для отказа выплат по каско множество, однако основные из них — это повреждение авто в другом ДТП, а также, если в момент аварии за рулем находился человек, не вписанный в полис, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов. В беседе с «Радио 1» он пояснил: чтобы доказать, что машина пострадала в данной аварии, необходимо будет провести трасологическую экспертизу.

Если пишут, что машина уже ездила с этими повреждениями или что повреждения получены не от этой аварии, то нужно будет сделать трасологическую экспертизу, доказать, что повреждения были получены в данной аварии, затем сделать автотехническую аварию, получить стоимость восстановительного ремонта,— сказал он.

Как отметил юрист, получив результаты экспертизы следует обратиться в страховую компанию.

Другая частая причина отказа в выплатах, по его словам, не вписанный в страховой полис человек, который был за рулем в момент ДТП.

Представьте, что вы изначально вписали в каско 18-летнего подростка, тогда каско бы стоило других денег. Именно поэтому должны быть вписаны все участники, — пояснил Славнов.

Он также напомнил, что если на машину упало дерево или она получила повреждение от третьих лиц, тогда страховой компании будет не важно, кто управлял авто.