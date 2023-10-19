Водителям дали советы по выбору зимней резины

При выборе зимней резины стоит проанализировать характер своих поездок, сообщил генеральный директор маркетплейса «Шинсейл» Сергей Оганесян. В беседе с «Лентой.ру» он поделился советами по выбору шин для холодного сезона.

«Если в 70-80 процентах случаев вы передвигаетесь по дорогам общего пользования, за которыми следят коммунальные службы, то лучше поставить фрикционные шины, в народе именуемые липучками», — сообщил автоэксперт.

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С его слов, шипованная резина на хорошем асфальте ухудшает управляемость автомобилем, снижает комфортность вождения за счет повышенных шумов и вибраций. Липучка же в подобных условиях будет более безопасным и комфортным вариантом.

«Такие шины особенно эффективны на мокрой дороге, что не редкость для российской зимы, особенно в европейской части страны. При передвижении по заснеженным дорогам липучка также демонстрирует высокие сцепные свойства», — добавил Оганесян.

Выбирать фрикционные шины тоже стоит с учетом характера поездок, предупредил он. Например, скандинавский тип липучек больше подойдет для заснеженных дорог. А липучки типа «еврозима» нужно выбирать, если автомобиль практически не выезжает за пределы города.

При выборе новых зимних шин собеседник «Ленты.ру» рекомендовал обратить внимание на отечественные марки, так как они оптимальны по соотношению цены и качества.

Российские шины дешевле брендовых европейских, при этом качественнее, чем китайские. Но если не стоит вопрос об экономии, то, конечно, лучше выбрать шины признанных мировых марок, - Сергей Оганесян

Альтернативой новым шинам являются бывшие в употреблении японских и европейских брендов, сказал автоэксперт.

«По стоимости они будут соразмерны новым китайским и российским, а по качеству в зависимости от степени износа могут оказаться и лучше. Все-таки липучка известных мировых брендов более износостойкая и устойчивая на дорогах», — подытожил Оганесян.