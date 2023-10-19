Как не нарваться на автомобиль со скрученным пробегом

При выборе автомобиля с пробегом многие покупатели в первую очередь смотрят на приборную панель - нередко пробег интересует больше, чем общее состояние транспортного средства. Чаще всего пробег снижается с целью выгоды: авто с меньшим километражем стоит дороже. Как не попасть на "скрутку", а также к каким брендам и моделям можно доверять - читайте в материале "РГ".

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Что такое "скрутка" и с чем ее едят

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В среднем за год легковая машина проезжает около 20 000 км. Так, на момент продажи пятилетнего авто его пробег должен составлять около сотни тысяч километров - такой показатель гарантирует высокий остаточный ресурс всех автодеталей. Если у пятилетней машины километраж не превышает 100 000 км, при продаже может применяться недобросовестная схема, так называемая "скрутка".

Проводят подобную процедуру на автомобилях любых брендов и из разных ценовых категорий. Как правило, в группу риска попадают 5-летние или 6-летние авто. Автомобили 2010-х или 2000-х годов до сих пор пользуются спросом на рынке транспорта с пробегом - для такого ТС скрутка также применяется.

Приобретение транспортного средства со скрученным пробегом сулит неприятностями, как неожиданный дорогостоящий ремонт. Например, придется заменить тормозные колодки и амортизаторы, которых, судя по пробегу, должно было хватить на несколько лет. Скрутка часто сопровождается и незаконными корректировками в документах на авто - в дальнейшем у автовладельца могут возникнуть сложности с регистрацией ТС или перепродажей автомобиля.

Статистика по скрутке пробега в России

Эксперты "Автотеки" проанализировали отчеты о проверке автомобилей с пробегом в период с января по сентябрь 2023 года и рассказали "Российской газете", что на автомобилях каких брендов реже всего был обнаружен скрученный пробег. Статистика показала, что в 2023 году в среднем скручивали пробег у машин в возрасте 6 лет, а средний километраж скрутки составил 62 000 км. В России чаще всего от обмана страдают будущие владельцы Skoda, Renault, Volkswagen, Ravon и отечественного УАЗ с пробегом - данные бренды стоит проверять внимательнее.

Топ-5 самых безопасных моделей в России

Меньше всего в отчетах "Автотеки" встречается скрученный километраж по автомобилям брендов Chery, Mazda, Honda и Lifan, рассказали эксперты "РГ".

Лидирующую позицию по наименьшим изменениям в пробеге в 2023 году заняла модель Nissan Juke. Второе место - Hyundai Tucson. На третьей строчке располагается Mazda CX-5, а на четвертом месте - Renault Kaptur. Замыкает топ-5 модель Kia Soul.

Наиболее безопасными вариантами являются авто из премиум-сегмента. В лидерах - Infiniti, Lexus, Land Rover, BMW и Audi. Средний возраст скрутки у автомобилей премиум-сегмента - 5 лет.

Как действует схема

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Произвести махинацию можно как с механическим, так и с электронными одометром. В первом случае на помощь приходит обычная дрель. После снятия панели приборов, спидометр разъединяется с коробкой передач и откручивается в обратную сторону до нужной величины.

К уменьшению пробега на цифровом одометре нужно приложить больше усилий: пробег может быть снижен путем демонтажа печатной платы автомобиля.

Иногда мошенники прибегают к скрутке посредством подключения к внутренней информации в автомобиле с помощью разъема ODB, благодаря которому возможно считывание параметров всех автосистем. Затем через специальные программаторы меняются показатели. В конечном итоге на дисплее будет отображаться километраж, который вписал в него злоумышленник.

Как распознать мошенничество с одометром

Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Если вы покупаете автомобиль с пробегом, задумайтесь, действительны ли все показания, указанные продавцом? Эксперты предлагают варианты, которые помогут проверить достоверность указанного пробега:

1. Запросите у продавца паспорт транспортного средства и сравните указанный в нем пробег с показаниями одометра. Если отметка о пробеге покажется смазаной или плохо читаемой, то сравните показания с записями о техническом обслуживании или техосмотре автомобиля.

2. Обратите внимание на расположение цифр на шкале одометра. Насторожитесь, если цифры расположены криво, имеют зазоры или покачиваются при стуке по приборной панели. Любой из этих признаков указывает на то, что одометр был отмотан назад.

3. Запросите отчет об истории автомобиля в специальных сервисах. Так вы сможете проверить, нет ли в истории расхождений с показаниями одометра. Если продавец по какой-то причине не может предоставить информацию, используйте VIN-код для заказа отчета через онлайн-агрегаторы. Отчет проинформирует вас о том, были ли произведены незаконные вмешательства в показания одометра автомобиля. Кроме того, в нем указывается средний пробег каждого предыдущего владельца авто.

4. Проведите осмотр шин. При небольшом сроке эксплуатации и аккуратном стиле вождения автомобиля очевидного износа протектора быть не должно. Неоригинальные покрышки могут свидетельствовать об обмане. Уточните у продавца причину смены шин и примите это к сведению при комплексном осмотре автомобиля.