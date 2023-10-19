"Москвич" может снизить цены на свои автомобили в будущем
Коммерческий директор завода "Москвич" Александр Мигаль рассказал, что стоимость автомобилей бренда может быть снижена в будущем, однако все зависит от макроэкономических условий в стране.
"Да, снижение стоимости возможно. В первую очередь, нам приходится работать с актуальными макроэкономическими условиями. Для команды "Москвича" справиться с этим вызовом - серьезная задача. Поэтому наш основной приоритет сейчас - это активная работа над локализацией", - цитирует топ-менеджера ТАСС.
Он также отметил, что "Москвич" прорабатывает вопрос возможного производства зарядных станций для электромобилей.
"Москвич" с момента старта производства в ноябре 2022 года выпустил около 27 тысяч автомобилей. В 2024 году автопроизводитель планирует собрать 50 тысяч машин.
Сейчас открыто более 80 официальных точек продаж возрожденного бренда в более чем 50 городах. К концу года у "Москвича" должна сформироваться сеть, в которой будет около 90 дилерских центров. В 2024 году завод представит "Москвич 5" и "Москвич 8".
А накануне компания объявила, что новый "Москвич 6" появился у дилеров. Автомобиль доступен по цене от 2 626 000 рублей за комплектацию "Комфорт", версия "Бизнес" обойдется в 2 826 000 рублей. Лифтбек с мотором 174 л.с. стоит в 2 976 000 рублей.