"Москвич" может снизить цены на свои автомобили в будущем

Коммерческий директор завода "Москвич" Александр Мигаль рассказал, что стоимость автомобилей бренда может быть снижена в будущем, однако все зависит от макроэкономических условий в стране.

"Да, снижение стоимости возможно. В первую очередь, нам приходится работать с актуальными макроэкономическими условиями. Для команды "Москвича" справиться с этим вызовом - серьезная задача. Поэтому наш основной приоритет сейчас - это активная работа над локализацией", - цитирует топ-менеджера ТАСС.

Он также отметил, что "Москвич" прорабатывает вопрос возможного производства зарядных станций для электромобилей.

"Москвич" с момента старта производства в ноябре 2022 года выпустил около 27 тысяч автомобилей. В 2024 году автопроизводитель планирует собрать 50 тысяч машин.

Сейчас открыто более 80 официальных точек продаж возрожденного бренда в более чем 50 городах. К концу года у "Москвича" должна сформироваться сеть, в которой будет около 90 дилерских центров. В 2024 году завод представит "Москвич 5" и "Москвич 8".