Все, что нужно знать перед сменой резины на зимнюю

Profile.ru собрал несколько советов автовладельцам

С 1 сентября 2023 года смена резины в соответствии с сезонностью фактически узаконена и стала почти неизбежной даже для тех, кто раньше этим пренебрегал.

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Постановление правительства РФ от 27.05.2023 №837 "О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения" от 2 июня 2023 года указывает: за несоответствие сезона и специфики шины водителю грозит штраф в размере 500 руб. по статье 12.5 КоАП. Фактически новыми правилами регламентируется два вида шин: зимой, с декабря по февраль, нельзя ездить на летних шинах, а летом, с июня по август – на зимних шипованных. Круглый год можно использовать всесезонные покрышки (с маркировкой M+S) и зимние нешипованные.

Сезоны по закону

Несколько в другой плоскости стоит вопрос "Нормально ли ездить на зимних шинах летом и на всесезонных зимой?" Тут однозначного ответа нет, все зависит как от региона передвижения, так и от режима использования автомобиля. В районах с умеренными зимами и хорошо налаженной работой коммунальных служб, вовремя расчищающих снег и не допускающих образования наледи, всесезонные покрышки могут подойти, если не съезжать с чистого асфальта. Если же маршруты проходят через разные покрытия, в том числе снег и лед, всесезонная резина не обеспечит надежного сцепления. Кроме опасности сорваться в занос или не успеть затормозить, можно элементарно застрять в сугробе. Большая часть регионов России зимой покрыта снегом, поэтому всесезонные шины у нас малопопулярны и малоприменимы, даже на полноприводных автомобилях.

По поводу езды летом на зимних шинах все эксперты единодушны: категорически нельзя. Состав зимней резины не рассчитан на работу при температурах выше 5–7 градусов тепла. Если воздух и асфальт прогрелись сильнее, зимняя шина становится слишком мягкой. Из-за этого она не может обеспечить нормальный тормозной путь, управляемость на нагретом асфальте ухудшается, шины изнашиваются в несколько раз быстрее, нежели зимой. Кроме того, чем сильнее изношена такая шина летом, тем хуже она будет работать зимой: первыми стираются тонкие ламели, призванные цепляться за снег.

Зимняя шина считается рабочей, если остаток протектора больше 4 мм. То есть, как уже писал Profile.ru, нет ничего плохого в приобретении комплекта подержанных шин, если они отвечают требованиям по глубине протектора и целостности.

Когда менять

Оптимально – когда среднесуточная температура стабилизируется на уровне 5–7°С и ниже. То есть, применимо к 2023 году, уже можно менять.

Как и где хранить

Многие предпочитают иметь два комплекта шин уже с дисками, чтобы не тратить время на шиномонтаж. В таком случае важно знать, что колеса в сборе нужно хранить в сухом темном месте с нормальной влажностью (например, в гараже или на специальном складе), сложив стопкой. Поскольку внутри резины есть давление, шины не повредятся и сохранят форму.

Однако для всех, кто предпочитает по сезону менять только резину, но не диски, важно знать: хранить шины без дисков и без давления внутри желательно в вертикальном положении. Как пишут эксперты "За рулем", в стопке не рекомендуется, поскольку покрышки, оказавшиеся внизу стопки, могут деформироваться от давления верхних. Подобная деформация может заметно усложнить установку и балансировку колес. Чем шина старше, тем более актуально это правило, поскольку со временем резиновая смесь неизбежно теряет часть эластичности и не может восстанавливать форму, как свежая.

Гараж – оптимальный вариант, однако он есть далеко не у всех. Вариант со складированием на балконе допустим, но при соблюдении способа, описанного выше. Кроме того, важно укрыть шины не только от непогоды – осадков и пыли, но и от прямого воздействия солнца.

Балконы тоже доступны не всем. В этом случае можно воспользоваться услугами компаний, предлагающих сезонное хранение. Только перед сдачей своего комплекта лучше убедиться, что технология хранения соблюдается.

Как часто балансировать

Тут формула проста: в течение нескольких дней после смены как резины, так и колес в сборе. В случае с перестановкой резины алгоритм простой: если после установки шин в течение нескольких дней при движении нет вибраций или посторонних звуков, машина правильно следует заданной траектории, можно обойтись без дополнительной балансировки.

Если менялись колеса самостоятельно в сборе, первые пару дней важно также внимательнее наблюдать за поведением автомобиля. Во время езды на внутренней поверхности колеса неизбежно оседает грязь, которую часто хозяева смывают только перед складированием или перед установкой. Грузики, установленные при предыдущей балансировке, могут отклеиться и потеряться. Кроме того, во время эксплуатации могут быть повреждены диски: погнут обод или от удара об острое препятствие образовалась трещина.