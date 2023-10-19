Что делать, если потерял водительские права

Восстановление прав — не самая страшная и сложная процедура, если знать все нюансы. В данном материале расскажем, что нужно делать, если вы потеряли главный документ автомобилиста и где его можно восстановить.

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Что делать, если потерял права

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Потеря водительского удостоверения не запрещает ездить на машине. Если по сроку ваши права действительны, вы можете получить копию «пластика». Это специальный документ, который разрешает управлять автомобилем с момента утери прав до их восстановления.

Дубликат обладает юридической силой, но не такой полноценной, как настоящее водительское удостоверение. Когда выдается дубликат, данные утерянного документа стираются из базы данных ГАИ, и формально вы водите автомобиль «без прав». Поэтому будьте осторожны: если вас остановит инспектор с дубликатом прав, он назначит штраф по статье 12.7 КоАП РФ в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

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Куда обращаться за восстановлением прав

Вы можете обратиться в две инстанции – ГИБДД или Многофункциональный центр. Процедура замены прав в них похожа, но отличается сроками.

Если будете восстанавливать в/у в Госавтоинспекции, документ выдадут быстро, за один час. Но вам придется взять талон и посидеть в очереди.

Если выберете МФЦ, очереди не будет, но забрать права сможете только через 15 дней. Можно поступить проще – подать заявление через портал Государственных услуг и в удобный для вас дату и время забрать права в МРЭО. Об этом расскажем далее.

Сколько стоит восстановление водительского удостоверения

Для восстановления пластика нужно оплатить государственную пошлину – две тысячи рублей.

Если будете оформлять медсправку, за нее тоже придется заплатить. Она необязательна, но с ней сможете получить новые «корочки», которые будут действовать десять лет.

Стоимость медосмотра зависит от того, где вы будете его проходить. В поликлиниках она составляет 1 300 рублей, в частных центрах может оказаться выше.

Итого, восстановить водительские права при утере обойдется вам в две тысячи рублей без справки и примерно в 3 300 рублей – со справкой.

Какие документы нужны для восстановления водительских прав при утере

Перечень небольшой.

заявление;

паспорт;

чек об уплате госпошлины. Чтобы вернуть утраченное удостоверение водителя, подготовьте три документа:

Если прошли медосмотр, включите в список справку.

Надо ли сдавать экзамены

Повторные экзамены при восстановлении водительского документа сдавать не нужно.

Как восстановить водительское удостоверение

Восстановить удостоверение автомобилиста можно за четыре шага. Что нужно сделать?

Шаг 1. Заполнить заявление о восстановлении водительского документа в автоинспекции или МФЦ.

Шаг 2. Оплатить госпошлину.

Шаг 3. Подготовить документы.

Шаг 4. Прийти за восстановленным удостоверением автомобилиста.

Срок восстановления удостоверения автолюбителя зависит от инстанции, куда вы обратились после утери прав. Как было сказано выше, это может быть один час, а может быть две недели.

Как восстановить права при утере через Госуслуги

Сейчас часть услуг по восстановлению прав выполняется дистанционно, через Госуслуги. Через портал можно только подать заявление на замену в/у, а забирать новый документ придется в автоинспекции. Зато вы сможете выбрать удобную дату и время.

Восстановить права могут только зарегистрированные пользователи. Если аккаунта нет, зарегистрируйтесь, а далее следуйте инструкции.

Шаг 1. Перейдите к разделу «Авто Права Транспорт».

Шаг 2. Выберите услугу «Получение или замена водительского удостоверения».

Шаг 3. Затем нажмите «Начать».

Шаг 4. Укажите причину замены документа – «Удостоверение утрачено».

Шаг 5. Выберите, какие права нужно сделать.

Шаг 6. Если имеется медсправка, подтвердите, что она есть. Если справка отсутствует, выберите соответствующий ответ.

Шаг 7. После подтверждения информации о наличии или отсутствии медицинской справки «Госуслуги» покажут, какие документы нужны для дальнейшего заполнения заявления. Если справки нет, потребуется только паспорт. Нажмите на кнопку, чтобы перейти к заполнению заявления.

Если справка есть, перечень документов будет немного другой.

Шаг 8. В заявлении система попросит ввести паспортные данные, телефон, электронную почту, адрес прописки и адрес фактического проживания, страну и регион рождения.

Шаг 9. Заполняете данные утерянного водительского удостоверения.

Шаг 10. Если вы указали, что у вас есть медицинская справка, сайт попросит ввести ее данные. Если справки нет, сайт автоматически «перебросит» вас на следующий шаг.

Шаг 11. Выберите регион, где планируете получать новые права.

Шаг 12. Выберите отделение ГИБДД, где будете получать удостоверение.

Шаг 13. Выберите дату и время приема в ГИБДД.

Шаг 14. Подтвердите бронирование вашей записи.

Шаг 15. Выберите удобный способ оплаты госпошлины, внесите оплату.

Что делать, если потерял водительские права с истекающим сроком годности

Если водитель потерял удостоверение, которое скоро перестанет действовать, не стоит его восстанавливать. Лучше пройти медосмотр и сделать новую водительскую «карточку», которая будет действовать десять лет.