Как сэкономить миллион рублей при покупке нового китайского автомобиля

С постепенным перекрытием каналов альтернативных поставок новых машин в Россию становятся "видимыми" сокрытые до этого пути: например, россияне массово скупают китайские автомобили в Киргизии. Портал "АвтоВзгляд" рассказал, почему соседняя республика вдруг стала местом притяжения перекупов и просто "частников", желающих купить авто подешевле.

© Юрий Смитюк/ТАСС

В качестве примера был выбран Geely Monjaro с прайсом на родине около 23 тысяч долларов. В Киргизии после всех процедур, связанных с импортом, модель стоит 29 тысяч. При условном курсе 100 рублей за 1 доллар получаем 2 900 000 рублей. Ещё минимум тысяча долларов потребуется на услуги автовоза, чтобы доставить авто на территорию РФ. Таким образом финальная стоимость "Монджаро" - 3 000 000 рублей.

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На этом калькуляция не заканчивается. Чтобы купить автомобиль, нужно поехать/полететь в Киргизию со всеми вытекающими расходами. После ввоза в Россию придётся оплатить утильсбор и получить электронный ПТС. По подсчётам журналистов, это обойдётся ещё в 300-350 тысяч. Можно не ездить самому, если время дороже денег, а воспользоваться услугами специалистов, которые пригонят авто под ключ, но тогда стоимость Geely Monjaro окажется уже 3 500 000 рублей минимум. Только существует вероятность, что клиента "кинут": "Российская газета" писала о случаях мошенничества при дистанционной покупке: так машины воруют целыми автовозами.

Если отбросить все сомнения и риски и согласиться на Monjaro за 3,3 - 3,5 млн рублей, то выгода может достигать миллиона: у официальных дилеров кроссовер стоит от 4 300 000 рублей.

Но не стоит забывать, что при таком импорте могут быть проблемы с локализацией меню (решается сторонними специалистами за дополнительную плату), и никакой официальной гарантии. Ну и другие мелочи: разница в технических характеристиках и составе комплектаций.

Интересно, что некоторые официальные дилеры используют ту же схему привоза, что и перекупы или "физики", поэтому общение с представителями марки можно строить неофициально. Но, как обычно, есть нюанс: правила параллельного импорта меняются, и правительство запретило ввозить фирмам в страну модели тех марок, которые представлены на рынке РФ официально, поэтому оформление в таком случае будет исключительно на физлицо.