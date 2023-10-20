Стоит ли запасаться расходниками впрок

Во времена дефицита хранить запасы расходников было жизненной необходимостью. Важнее было успеть «отхватить», а уж потом разбираться, куда пристроить.

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Каковы сегодня сроки хранения наиболее востребованных расходников современного автомира и стоит ли их брать «про запас», рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

1. Топливо: хранится примерно 1 год без особых проблем

Советские ГОСТы декларировали срок хранения дизтоплива и бензина в 5 лет. Но это было давно. К тому же многое зависит от условий хранения: в подземных резервуарах и при минимальных контактах с кислородом топливо продержится подольше. Если хранить больше года, негативные процессы (окисление, испарение, распад присадок, помутнение ДТ и проч.) могут его испортить.

2. Масло: в заводской упаковке - 3-5 лет

Понятно, что в заводской упаковке оно сохраняет свои свойства гораздо дольше, чем в недрах мотора, но «дольше» не означает «вечно».

3. Антифриз: примерно 3-5 лет

Если в хранящейся жидкости появился осадок – уже плохо. Производитель, как правило, ничего конкретного не обещает, но 3-5 лет они могут продержаться.

4. Тормозная жидкость: примерно 2-3 года

Она очень гигроскопична, то есть довольно активно впитывает влагу – отсюда и неприятности.

5. Колодки и диски: тут сказать сложно

Продолжительное хранение возможно, но важно, в каких условиях хранить: проблемой может стать ржавчина. Также бывает, что при хранении накладки колодок отстают от основы.

6. АКБ: примерно 1,5 года