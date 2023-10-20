Как перевод госслужащих на отечественные авто отразится на экономике

Перевод госслужащих на использование российских автомобилей даст толчок развитию отечественного автопрома. Такое мнение в беседе с "РГ" выразила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова.

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По ее словам, это решение также пойдет на пользу национальной экономике в части импортозамещения.

При этом, по словам эксперта, стоит учитывать, что эти автомобили будут закуплены в случае необходимости замены прежних, а они еще могут не выйти из строя. Поэтому здесь надо понимать, насколько большим будет объем закупки.

Помимо этого, в перечне, опубликованном Минпромторгом, есть и китайские автопроизводители.

"Здесь также необходимо понять, какая доля в закупках будет приходиться на них. В зависимости от того, какая в итоге будет закупка автомобилей, будет зависеть, насколько существенное влияние это окажет на российских автопроизводителей и экономику страны в целом", - резюмировала Ермилова.

Ранее Минпромторг опубликовал список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными служащими. В перечень вошли российские бренды Lada,"Москвич", Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval. Список планируется актуализировать по мере выхода новых моделей автомобилей российского производства.

Авто из перечня может и не порадуют чиновников невероятным уровнем комфорта, тем не менее без особых проблем выполнят свою основную задачу - доставить пассажира к месту назначения, отмечает автоэксперт Егор Васильев.

И в данном случае важно не качество отделочных материалов, а нормальная эргономика и возможность работы с документацией во время движения.