Эксперт посоветовал отложить покупку китайских автомобилей

Нужно, чтобы мы получили определенный опыт и свободный взгляд на то, в каком состоянии будут находиться эти автомобили после трех лет эксплуатации. Это касается и состояния узлов и агрегатов, и лакокрасочного покрытия, — объяснил специалист.

Он уточнил, что для большинства российских автомобилистов машины из Китая — это новинка последнего года, поэтому каждый, кто приобретает их сегодня, действует на свой страх и риск, обладая информацией только от продавцов и из рекламы. Между тем, как заявил эксперт, уже сейчас можно говорить о ряде конструктивных недостатков китайские авто. Это, в частности, слишком низкое расположение некоторых узлов и агрегатов, неслаженная работа двигателя и коробки передач. Кроме того, толщина металла, из которого сделаны машины из КНР, уступает «корейцам» и «японцам», добавил Хайцеэр.