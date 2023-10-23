ВС РФ: за любой наезд на пешехода водителю придется платить

Даже если в аварии с наездом на пешехода виноват сам пешеход, отвечать, в том числе деньгами, придется водителю. У суда нет оснований освободить водителя от ответственности, поскольку он управлял транспортным средством повышенной опасности. Такое решение принял Верховный суд, рассматривая очень непростое дело.

© Сергей Савостьянов

А дело заключалось в следующем. Четыре девушки потребовали от некоего учебного заведения выплаты морального ущерба за то, что стали свидетелями дорожной аварии, в результате которой погиб человек. Автомобиль принадлежал именно этому учебному заведению.

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Происшествие случилось еще в феврале 2019 года. А уголовное дело было прекращено следователем в связи с отсутствием состава преступления.

И действительно, если разобраться в истории, водитель ничего преступного не совершил. Некто Канищев ехал за рулем автомобиля, принадлежащего учебному заведению. Он поворачивал на улицу на зеленый сигнал светофора. Но чуть дальше светофора дорогу решил перейти некто Апкарян. Увы, ему это не удалось. Он попал под колеса.

Следователь установил, что водитель не нарушал Правил дорожного движения. Их нарушал пешеход, который переходил не только там, где это не положено, но и еще на красный сигнал светофора для пешеходов.

Водитель не скрывался с места происшествия. Однако четыре девушки, присутствовавшие при этом происшествии, решили обратиться в суд якобы за возмещением морального вреда, который им был причинен вследствие наезда.

Причем хотели они по миллиону рублей на каждую.

Однако районный суд взыскал с владельца машины того самого учебного заведения в пользу каждой пострадавшей по 300 тысяч рублей. Апелляционный суд снизил стоимость морального ущерба каждой девушке до 150 тысяч рублей. Кассационный же суд решил, что решение первого суда - правильное.

Но ни девушкам, ни ответчику такое решение не понравилось. И они дошли до Верховного суда.

Как установил Верховный суд, согласно материалам дела и экспертному заключению, водитель не имел физической возможности остановить автомобиль, когда пешеход начал переходить дорогу вне пешеходного перехода, притом что на пешеходном переходе горел красный сигнал.

Апелляционная инстанция посчитала, что поскольку нарушения правил со стороны водителя не было, более того, была грубая неосторожность со стороны пешехода, то и стоимость ущерба можно снизить. А вот по какой причине кассационный суд посчитал иначе - непонятно. В документах только общие формулировки.

Зато Верховный суд встал на сторону апелляции и отменил кассационное решение.*

Водителю и автовладельцу от этого сильно легче не стало. Но, как пояснил Верховный суд, никто не может освободить владельца источника повышенной опасности, которым считается и автомобиль, от ответственности.

По определению ВС при отсутствии вины владельца источника повышенной опасности, при наличии грубой неосторожности лица, жизни или здоровью которого причинен вред, суд не вправе полностью освободить владельца источника повышенной опасности от ответственности. Кроме случаев, когда вред причинен вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

А вопрос о том, является ли допущенная потерпевшим неосторожность грубой, в каждом случае должен решаться с учетом фактических обстоятельств дела (характера деятельности, обстановки причинения вреда, индивидуальных особенностей потерпевшего, его состояния).

ВС также отметил, что при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.

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* Дело №18-КГ23-119-К4

Кстати

У всей этой истории есть и еще одна сторона вопроса. Возмещение ущерба автовладельцу за ущерб, причиненный машине.

Еще лет 15 назад некоторые страховые компании пытались взыскивать с пешехода, виноватого в аварии, или с его родственников, если погиб, ущерб, который они выплатили автовладельцу по каско. Но тогда такая практика быстро сошла на нет: после многочисленных гневных публикаций в средствах массовой информации страховщики сами от нее отказались.

Но позже в закон об ОСАГО внесли поправку, в соответствии с которой страховщик не имеет права выставлять регрессные требования к пострадавшим в авариям пешеходам.

Коллизия заключается в том, что по ОСАГО никто из страховщиков ни одному из пешеходов никаких претензий никогда не предъявлял. Да и не мог этого сделать. По одной простой причине: страхового случая по ОСАГО при наезде на пешехода не возникает от слова "совсем". Поскольку пешеход по ОСАГО не застрахован.

Но коллизия коллизией, а это не отменяет возможность для самого собственника автомобиля подать гражданский иск на пешехода, повредившего его машину своими неосторожными действиями.