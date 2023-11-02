Почему может гореть датчик давления в шинах

Все современные автомобили умеют следить за давлением в шинах, просто делают это по-разному. Некоторые машины следят путем датчиков на каждом колесе и умеют даже показывать точное давление в шинах на текущий момент. Другие используют систему ABS и считают, какое количество оборотов делает каждое колесо. Как только какое-то колесо начинает делать больше оборотов – система подает сигнал о снижении давления. Это простые, но важные системы контроля за состоянием автомобиля, которые повышают уровень безопасности во время движения.

Периодически водители сталкиваются с ситуацией, когда индикатор этой системы начинает гореть на панели приборов. Давайте рассмотрим причины, почему это может случиться.

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Низкое давление в шинах из-за повреждения

Самая распространенная причина – это действительно пониженное давление в каком-то из колес в следствии прокола или пореза. Это сложная ситуация в которой продолжать движение запрещено, только если ваши шины не обладают усиленным бортом (RunFlat), который позволяет продолжить движение на скорости до 80 км/ч.

TASS

При использовании обычных шин нужно остановиться и поменять колесо на запасное/докатку, или же вызвать эвакуатор для перемещения машины в шиномонтаж.

Повреждение датчика

Датчик тоже можно повредить, или же он может сломаться самостоятельно без внешнего воздействия. Проверяется это тем же методом, которым выясняют что сломано: свеча или катушка зажигания. Нужно поменять датчики местами, запомнить колесо, на которое установили тот датчик, который вы подозреваете в ложном доносе и посмотреть, изменится ли ситуация. Если ошибка перешла на новое колесо, значит вам пора отправлять в магазин автозапчастей, но на всякий случай перед этим проверьте давление во всех колесах.

Проблемы с самой системой

Если замена датчика не помогла, то следует обратить внимание на блок управления системой контроля за давлением, потому что она тоже может выйти из строя, но тогда это уже дорогая поломка.

Снижение давления из-за температуры

По осени и весне у многих водителей выскакивают ошибки по низкому давлению в шинах из-за простого изменения температуры. Допустим, вы накачивали шины летом при температуре +30, а потом началась осень и внезапно она упала до +8-10 градусов. Из-за снижения температуры уменьшится объем воздуха и упадет давление, как следствие. В этом нет ничего страшного и не кроется никакой поломки – это просто природное явление, о котором нужно знать.

Калибровка системы

Многие водители забывают, что после замены колес и даже простой подкачки через бортовой компьютер необходимо сбрасывать коррекции системы мониторинга за давлением в шинах, иначе выпадет ошибка.

Эта ошибка тоже не несет в себе ничего страшного, и вы даже можете продолжать движение, если уверены в источнике ее происхождения. Но как только будет возможность, сразу остановитесь и сбросьте значения.

РИА Новости

Поломка системы ABS

Если в вашей машине давление в колесах высчитывается системой ABS по количеству оборотов каждого колеса, то вся система завязана на блок ABS/ При его выходе из строя и некорректной работе, на приборной панели машины могут зажечься различные лампочки, и датчик низкого давления обязательно будет среди них. Это опасная ситуация, так как если сигнальная лампа уже горит из-за проблем с блоком, то в случае реального повреждения покрышки вы об этом уже не узнаете.

Неправильная замена шин

Некорректная установка датчика или его поломка – это уже человеческий фактор. Нередко сотрудники шиномонтажа из-за неопытности ломают датчик при разбортовке или забортовке колеса.

РИА Новости

В таком случае есть два варианта: лампа горит всегда или лампа не зажигается никогда. Честно говоря, первый вариант предпочтительней, иначе вы можете не узнать, что повредили шину.

Заключение