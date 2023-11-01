Бензин в масле: причины и последствия

Масло в двигателе автомобиля является жизненно важным компонентом для его нормальной работы. Оно смазывает двигатель, уменьшая трение и износ деталей, а также охлаждает его, удаляя излишнее тепло. И именно по этой причине масло всегда нужно своевременно менять, и оно должно быть без примесей. Любое изменение в составе масла ведет к изменениям и его свойств, что однозначно не скажется положительным образом на состоянии внутренних поверхностей двигателя и его трущихся деталей. В данной статье мы рассмотрим, почему в масле может содержаться бензин, как он туда попадает и какие риски это несет.

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Почему бензин попадает в масло

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Существует несколько основных причин, по которым бензин может попасть в масло.

Слишком долгий запуск двигателя из-за свечи или катушки зажигания

Если двигатель долго заводится из-за плохой свечи зажигания, то все это время в цилиндр топливо, которое не сгорает. В итоге оно будет потихоньку просачиваться вниз в масляный картер.

Льют форсунки

У двигателей с непосредственным впрыском бывает проблема с льющими форсунками. Обычно такое происходит из-за износа или некачественного бензина, вследствие использования которого распылительный элемент забивается и не функционирует должным образом.

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В какой-то момент форсунка перестает распылять топливо и начинает подкапывать. Это топливо также стекает вниз и впоследствии оказывается в масле. Также эта ситуация опасна потенциальным гидроударом, если топлива в цилиндре скопится слишком много.

Стертые кольца

Маслосъемные кольца имеют свойство изнашиваться, из-за чего начинают пропускать как масло в цилиндры, так и бензин в масло. Это уже комплексная проблема, которую можно исправить только заменой колец, а это капитальный ремонт с разбором.

Плохое топливо или масло

Некачественное масло может содержать в себе опасные примеси, которые изначально направлены на очистку стенок двигателя от сажи, но они же могут разъедать и уплотнительные прокладки. Этот процесс долгий, но в какой-то момент прокладка начнет пропускать топливо в масло. Присадки – опасная вещь, именно поэтому стоит заливать только качественные масла и бензин.

Как узнать, что в масле есть бензин

Здесь все достаточно просто. Если в масле есть бензин, то оно будет им пахнуть. Для этого достаточно понюхать масляный щуп (не облизывая!). Главное в этот момент отойти от машины, чтобы не приплелись посторонние запахи. Также масло будет с фиолетовым отливом и очень жидкое. Есть еще варианты, вроде поджига разогретого в пробирке масла, но это сложные и избыточные телодвижения, для которых требуется опыт и оборудование.

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Чем опасно попадание бензина в масло

Моторное масло – это не просто смазывающая жидкость, вроде WD-40. Моторное масло работает в очень суровых условиях и должно всегда оставаться в определенных допусках. Именно поэтому хорошие масла дорого стоят, так как это не просто смесь компонентов, а четко выверенный химический состав, в котором важен каждый элемент и его объем. Как только в масло попадает бензин – его состав и свойства резко меняются. А это значит, что меняются допуски, температурные режимы, смазывающий свойства и вообще все. С этого момента масло не работает и начинается повышенной износ двигателя с появляющимися отложениями. Все это чревато капитальным ремонтом, который очень дорог.

Заключение