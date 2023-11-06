Что такое топливный фильтр в автомобиле

Топливный фильтр – это компонент топливной системы, который играет роль своеобразного "стража" качества топлива, поступающего в двигатель. Его основная задача – фильтрация топлива от различных примесей и частиц, которые могут навредить работе двигателя.

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Где расположен топливный фильтр

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Начнем с того, что современные машины обычно оснащены двумя топливными фильтрами. Один встроен в топливный насос низкого давления (ТННД), который встроен в бак, а второй находится уже непосредственно перед самим двигателем.

Зачем нужны два топливных фильтра? Здесь все просто. Первый фильтр живет в самом топливном насосе и отсекает крупный мусор, который залетает из топливного бака, содержащего отложения и осадок. Второй фильтр нужен для удаления более мелких частиц, которые прошли более грубую фильтрацию. К тому же внутренняя поверхность трубочек тоже со временем разрушается и частицы попадают в топливо. Именно такую мелочь второй фильтр берет на себя, чтобы она не попала в топливные форсунки.

Можно ли ездить без топливного фильтра

Ездить без топливного фильтра категорически запрещается. Даже заводить машину не рекомендуется, так как все, что было до фильтра и там оставалось, сразу ворвется в двигатель вашего автомобиля, и самой мелкой неприятностью будут забитые форсунки. А если удача в этот момент отвернется, то могут пострадать внутренние стенки цилиндров и поверхности поршней.

Как понять, что топливный фильтр забился

Если забивается любой из топливных фильтров, то машина сразу теряет в мощности, начинаются рывки и может загореться ошибка двигателя (Check Engine). Также может быть неустойчивый холостой ход, а если фильтр забит серьезно, то еще и трудности с запуском двигателя. К сожалению, такие же симптомы бывают у многих других поломок, поэтому сразу можно не догадаться об истинных причинах.

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Обслуживание

Обслуживание топливного фильтра – это прежде всего его замена через определенные промежутки времени или после прохождения определенного километража. Обычно ориентируются на километраж, так как фильтр, в отличие от того же масла, от времени практически не изменяется. В среднем рекомендуется менять фильтр каждые 15 000-25 000 километров пробега. Однако в условиях города или при высоком содержании примесей в топливе, замена может потребоваться чаще. Часто меняют каждое второе ТО, особенно если речь про дизельный двигатель.

Чистка или замена

Чистить топливный фильтр или нет, зависит от его типа и материала изготовления. Некоторые современные топливные фильтры не предназначены для чистки и восстановления и требуют замены после истечения срока службы. В большинстве случаев почистить можно только фильтр грубой очистки, который спрятан в топливном насосе в бензобаке, но с этим процессом обязательно будут нюансы: вы будете пахнуть бензином и придется вскрывать корпус самого насоса, а после нужно будет запаять его обратно.

TSN

Заключение