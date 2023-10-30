Полировка или покрытие воском, что лучше

В погоне за улучшением внешнего вида своего автомобиля, владельцы часто применяют различные приемы по сохранению и восстановлению ЛКП. Наиболее частыми являются полировка и покрытие кузова специальным воском. Давайте разберемся, что это за процедуры, и в чем же между ними разница.

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Полировка кузова автомобиля

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Полировка автомобиля — это процесс удаления мелких дефектов, таких как царапины, потертости и окислы, с поверхности лакокрасочного покрытия с помощью механического воздействия. Это помогает восстановить первоначальный блеск и цвет автомобиля. Для этого используют полировочные машинки, специальные пасты, диски и многое другое.

РИА Новости

Суть процесса заключается в разогреве лака и снятия небольшого верхнего слоя. Очень важно не перегреть лак, потому что это приведет к помутнению и последующему полному перекрасу детали. Чтобы снизить "травмоопасность" процедуры применяют специальные мягкие насадки и пасты, которые помогают избежать перегрева из-за повышенного трения. Плюсы полировки очевидны - это блестящая машина без поверхностных царапин, как будто выехавшая из салона, и общее обновление "визуала". Но есть и минус, который заключается в истончении ЛКП. Бесконечно полировать не получится, так как в какой-то момент просто закончится лак. Именно по этой причине полировать машину очень часто не рекомендуется. Хорошая полировка дает результат на несколько лет, если машина не эксплуатируется в жестких условиях.

Покрытие кузова воском

Покрытие кузова автомобиля воском - это принципиально другая история. Здесь отсутствует механическое воздействие на ЛКП, а потому оно не истончается. Воском называют особый состав, который наносится на поверхность кузова после мойки и немного в него втирается. После застывания на поверхности образуется тонкий слой, который слегка защищает ЛКП и делает машину более глянцевой

Drive2 / KeSt01

Плюсы этого метода заключаются в отсутствии физического воздействия на лак, который не истончается. Минусы же в том, что покрытие воском не убивает царапины, точки и прочие следы окружающего мира с машины.Этот способ подходит только для машин с хорошим ЛКП без существенных повреждений.

Как грамотно восстановить потертое ЛКП

Если требуется восстановление ЛКП, на котором есть мелкие царапины, следы от растений или животных, а также всякие поверхностные притертости, то сначала машина полностью подготавливается хорошей мойкой. После этого поверхность кузова обрабатывается специальными средствами, которые снимают сильно прилипшую грязь, битум и прочее. Следующим этапом идет полировка всей поверхности кузова, чтобы тон краски не отличался между деталями, а потом кузов покрывают воском или керамикой. Керамика - это более плотный материал, который создает на поверхности кузова твердый защитный слой. Воск создает более мягкий слой, а потому держится не очень долго. Если керамическое покрытие может прожить до одного года, то воск уйдет через пару хороших моек. Здесь стоит отметить, что и стоит керамика раз в 15-20 дороже.

Заключение