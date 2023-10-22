Omoda S5 и компания: выбираем компактный седан до 2,5 миллионов рублей

Китайские бренды постепенно восстановили на российском рынке почти ликвидированный сегмент D. А есть ли выбор у тех, кто не имеет притязаний на бизнес-класс, даже китайский, но все равно хочет получить новый седан? Выбор здесь, пожалуй, даже шире, так что ответ будет положительным. Что есть на рынке в сегментах C и B+, сколько это стоит и есть ли возможность купить за 2,5 миллиона что-то с некитайским шильдиком, пусть и из параллельного импорта?

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Требования рынка – явление абсолютно объективное, и китайские автопроизводители, даже получив волею судьбы статус фактических монополистов, вынуждены ему соответствовать. Однако тектонические перемены застали их в момент, когда ставка была сделана именно на кроссоверы, а рыночная борьба в секторе компактных легковых моделей, где правили бал корейские и европейские марки, совершенно не входила в их планы. Пришлось эти планы резко корректировать, и все равно адекватной замены Логанам, Солярисам, Рио, Поло и Рапидам пока что не видно.

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Нам даже пришлось объединить в одну группу автомобили сегментов B+ и С, тем более что на нашем рынке они уже давно конкурировали друг с другом. Ведь модели B+ обеспечивали пусть меньший, но все же сопоставимый с С-классом комфорт, но за существенно меньшие деньги. Так что выборка попавших в наш обзор автомобилей получилась не слишком однородной: в нее попали автомобили с колесной базой от 2535 до 2700 мм и длиной кузова от 4390 до 4730 мм, от практически чистого B до «почти D». При этом нам пришлось волевым порядком установить верхнюю планку ценового диапазона на уровне в 2,5 миллиона рублей, но даже такое ограничение обрезало ряд комплектаций некоторых моделей. Что ж, посмотрим, что из этого вышло.

Модно, но дороговато: Omoda S5

Марка Omoda вышла на российский рынок осенью прошлого года и, растолкав локтями многие популярные марки, застолбила 7 позицию в общем рейтинге, заняв при этом 4% общего объема рынка легковых автомобилей. Причем фактически это заслуга единственной модели, кроссовера Omoda C5. Для закрепления успеха линейку марки пополнили два седана, сначала S5, а затем и S5 GT. Так вот, после некоторых размышлений мы все же не стали включать в наш список этого «большого туриста»: во-первых, несмотря на различия в оформлении передней части, измененный салон и оснащение, а также другой двигатель и трансмиссию, S5 GT все же можно рассматривать как версию модели S5. Но версию весьма дорогую: рекомендованные цены на S5 GT составляют 2 839 900 – 2 939 900 руб, и даже разнообразные скидочные программы не позволяют опустить цену ниже намеченной границы в 2,5 миллиона.

А вот «просто S5» заданному критерию все-таки соответствует. Комплектация Life, оснащенная 113-сильной атмосферной «четверкой» E4G15C и вариатором CVT18, даже без всяких скидок стоит 2 319 900, а трейд-ин и кредитные программы позволяют уменьшить эту сумму до 2 089 900. Укладывается в заданные рамки и комплектация Tech (а она подразумевает 147-сильный турбомотор E4T15B и вариатор CVT25): цена этой комплектации составляет от 2 429 900 рублей (без скидок) до 2 189 900 рублей (со всеми возможными скидками). А вот топовая комплектация Ultra может удовлетворить заданные критерии в случае сдачи старого автомобиля в трейд-ин, которая сразу уменьшает цену на 160 000 рублей.

В принципе, Omoda S5, как и многие другие китайские автомобили, можно назвать очень хорошо оснащенными. Даже базовая комплектация Life подразумевает светодиодные фары и дневные ходовые огни, панорамный люк, камеру заднего вида и систему кругового обзора, не только передние, но и боковые подушки и шторки безопасности, круиз-контроль, фирменный блок из двух дисплеев с диагональю 10,25 дюйма и многое другое. Любопытно, что в комплектации Tech какие-то функции и элементы оснащения пропадают (например, панорамный люк, электроприводы складывания зеркал и сиденья водителя, а также потолочные светодиодные светильники для 2 ряда сидений), а какие-то появляются (в частности, обогрев сидений 2 ряда, рулевого колеса и лобового стекла, а также однозонный климат-контроль). Ну а тому, кто желает получить все, придется раскошелиться на топовую комплектацию Ultra – только так можно получить активный круиз-контроль и полный набор электронных ассистентов. В любом случае Omoda S5 не произвела большого впечатления на российского покупателя – за первое полугодие было реализовано всего 385 единиц. Скорее всего, дело именно в цене, которая все же высоковата для машины массовой категории, которой по своей сути является S5. А для повторения успеха кроссовера C5 этой модели, возможно, не хватило оригинальности. Не помогли ни вполне пристойный внутренний объем, ни солидный (482 литра) багажник, ни 160 мм дорожного просвета…

Скромность не помеха: Kaiyi E5

Этот автомобиль вышел на российский рынок лишь немногим ранее Omoda S5, но оказался существенно более востребованным: за период с марта по начало октября текущего года розничные продажи Kaiyi E5 составили 5460 экземпляров. А ведь эту модель можно назвать дальним родственником Omoda S5: корни обеих моделей уходят в марку Chery, а точнее, в модель Arrizo 5. Уже после первого знакомства на статической презентации мы подробно рассказали о модели и обсудили ее основные особенности, включая интерьер и оснащение. Затем во время полноценного теста потребительские и ходовые качества Kaiyi E5 подтвердили вполне положительную оценку.

Увы, по сравнению даже с ситуацией в мае цены на автомобили существенно выросли, и теперь комплектация, которая была у нас на тесте, стоит не 1 959 000, а 2 290 000 рублей. Вот если бы слухи о том, что стартовая цена на седан будет в диапазоне 1,2-1,3 миллиона рублей, оказались бы правдой, то модель точно могла бы претендовать на статус бестселлера и абсолютного хита, и этому не помешал бы даже довольно маленький (всего 120 мм) дорожный просвет. А так даже появление более дешевой комплектации Standard по цене 2 195 000 рублей не слишком-то изменило общую ситуацию…

Собственно, комплектации Kaiyi E5 не так уж сильно и отличаются друг от друга: все они оснащаются 1,5-литровой «турбочетверкой» SQRE4T15C мощностью 147 л.с. (что по меркам сегмента совсем не мало) и вариатором CVT25 с 9 фиксированными диапазонами, а также многорычажной задней подвеской (спереди – классический МакФерсон). Большая колесная база (2700 мм) обеспечивает достаточное пространство для ног задних пассажиров, а багажник объемом 455 л намекает на то, что автомобиль вполне годится на роль семейного. Все комплектации оснащаются базовыми системами безопасности (ABS, EBD, ESP), а также системой помощи при подъёме по склону, мультирулем с регулировкой по углу наклона, электростеклоподъемниками всех дверей, кондиционером и 10,25-дюймовым сенсорным экраном мультимедийки. «Старшие» комплектации отличаются кожаной обивкой сидений вместо тканевой, светодиодными фарами головного света, 10,25-дюймовым экраном вместо комбинации аналоговых приборов с монохромным дисплеем бортового компьютера, системой камер кругового обзора, люком с электроприводом, наличием боковых подушек безопасности и беспроводного зарядного устройства. А вот всяческих электронных ассистентов и адаптивного круиз-контроля не предусмотрено ни в одной комплектации.

Тем, кто понял жизнь и не спешит: BAIC U5 Plus

Эта модель зашла на российский рынок как изначально локализованная: сборка U5 Plus также осуществляется в цехах калининградского Автотора. По габаритам этот автомобиль весьма схож с Kaiyi E5, хотя колесная база его чуть меньше (2670 мм), равно как и длина кузова (4660 мм). Соответственно, конструкторам, чтобы обеспечить нормальную обитаемость на втором ряду сидений, пришлось уменьшить объем багажника: он составляет 430 литров. Зато дорожный просвет никаких вопросов не вызывает: как показывает опыт эксплуатации многих массовых моделей, 155 мм – это вполне достаточно для того, чтобы не особо переживать даже на не слишком хороших дорогах.

А вот особой мощностью U5 Plus не отличается: установленный на нем 1,5-литровый атмосферник A151A1 развивает всего 105 л.с., а не 113, как было обещано на первой статической презентации. В паре с ним может работать как 5-ступенчатая механика, так и вариатор в случае комплектации Luxury или только вариатор в случае топовой Honor. Обе комплектации оснащаются мультирулем, который регулируется только по наклону, единым блоком из двух дисплеев (левый с диагональю 7” исполняет роль комбинации приборов, правый с диагональю 12.3” – сенсорный дисплей медиасистемы с поддержкой CarBitLink) и электростеклоподъемниками всех дверей. Все версии оснащены набором систем активной безопасности и бесключевым доступом, но во всех комплектациях сиденья водителя имеют только механическую регулировку. Комплектация Luxury оснащена обычным кондиционером, комплектация Honor – однозонным климат-контролем, и обе комплектации с вариатором оснащаются круиз-контролем. Сразу стоит отметить, что управление круизом выведено на третий подрулевой рычажок, слева от рулевой колонки, и владельцам придется учиться оперировать им наощупь: с места водителя этот рычажок абсолютно не видно.

Кроме того, машины в комплектации Honor получили и не самый обширный, но, по сути, достаточный набор электронных ассистентов, в который входят система распознавания объектов на низких скоростях, контроля слепых зон и контроля полосы, а вот Kaiyi E5 никакими ассистентами порадовать не может. При движении задним ходом на 12,3-дюймовый монитор выводится картинка с камеры заднего вида с динамической разметкой (в случае комплектации Luxury), а в автомобилях в комплектации Honor – еще и изображение системы кругового обзора. В целом автомобиль кажется довольно сбалансированным: не лучшая динамика (12.5 с до сотни) компенсируется приличной экономичностью (7,4 л/100 км в смешанном цикле), а бюджетная полузависимая подвеска заднего моста вполне соответствует скоростным возможностям машины.

Но… «за время пути собачка смогла подрасти». Если весной нам обещали 1,7 миллиона рублей за комплектацию Luxury с механикой, 1,83 миллиона – за такую же, но с вариатором, и 1,89 миллиона за топовую двухпедальную комплектацию Honor, то на сегодняшний день они стоят 2 045 000, 2 115 000 и 2 215 000 рублей соответственно, и разница по цене с соответствующими комплектациями Kaiyi перестала быть столь уж разительной. Впрочем, на фоне некоторых других конкурентов цены BAIC U5 Plus выглядят довольно привлекательно, и автомобиль вполне найдет своего покупателя и среди частников, и у водителей такси, но только в том случае, если марка будет всерьез продвигать свою продукцию. Пока же я таких усилий не наблюдаю…

Две педали, недорого: Changan Alsvin

А вот марка Changan, похоже, проснулась от долгого летаргического сна и в первом полугодии улучшила свои рыночные результаты на 412%, повысив продажи с 2201 до 11 267 единиц. Сказалось на этом и расширение модельного ряда, в котором нашлось место сразу для двух компактных легковых моделей, Alsvin и EADO Plus.

В нашей подборке Changan Alsvin выглядит настоящим малышом – по длине кузова, которая составляет 4390 мм, он превосходит такую классику сегмента B+, как Renault Logan, всего на 21 мм, но его колесная база (2535 мм) короче почти на 10 см. Тем не менее эту модель пришлось включить в обзор, поскольку других представителей сегмента B+ в линейках китайских марок пока просто нет…

Понятно, что при такой колесной базе обеспечить приемлемый внутренний объем салона можно было только за счет багажника, и он действительно невелик, всего 380 литров – а у Логана, между прочим, было 510. Зато 150 мм клиренса при такой короткой базе обещают вполне приличную геометрическую проходимость, а список базового оснащения включает в себя электронную систему помощи при подъёме (HHC).

Двигатель – под стать габаритам и снаряженной массе, которая составляет 1115 кг: атмосферный моторчик JL473QF объемом 1,5 литра выдает 98 л.с, да и то если раскрутить его до 5500 оборотов. Коробка передач – безальтернативный 5-ступенчатый робот с двойным сцеплением. Автомобиль имеет все конструктивные особенности, характерные для бюджетных автомобилей: передняя подвеска – стойки МакФерсон, задняя – полузависимая с торсионной балкой, и даже задние тормоза – барабанного типа.

Автомобиль продается в двух комплектациях, LX за 1 750 000 рублей и DLX за 1 799 900 рублей. Более дорогая версия отличается только наличием люка с электроприводом, системы «Старт-Стоп» и камеры бокового обзора. В остальном оснащенность модели говорит о попытке обеспечить максимум комфорта за минимальные деньги: регулировка сидений – только механическая, руль регулируется только по углу наклона, но сиденья имеют практичную комбинированную отделку (ткань плюс искусственная кожа), есть кондиционер, электростеклоподъемники во всех четырех дверях, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, круиз-контроль, камера заднего вида и ассистент парковки с тремя датчиками и звуковым информированием о дистанции до препятствия. Есть и головное медиаустройство с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Bluetooth и функцией Hands-Free.

Собственно говоря, по многим параметрам главным конкурентом Alsvin являются не китайские автомобили сегмента C, а Lada Granta, которая при этом стоит дешевле миллиона даже в самой заряженной комплектации. Но двухпедальной трансмиссии у Гранты пока нет, как нет и круиз-контроля, да и вообще по оснащенности Alsvin все-таки выигрывает. Опять же, заводская гарантия на 5 лет или 150 000 километров – это на 2 года и 50 000 километров больше, чем для Lada Granta. А среди всех новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией Alvin – самый дешевый.

Самый большой и сильный: Changan EADO Plus

У марки Changan на сегодня действительно самая широкая и разнообразная модельная линейка из всех представленных в России китайских брендов. К примеру, в ней есть аж четыре легковых модели разных сегментов: в том числе и Changan EADO Plus, относящаяся к интересующему нас сегменту C: длина – 4730 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1505 мм и колесная база – 2700 мм. Это означает, что EADO Plus – самый крупный автомобиль в нашем обзоре, и багажник у него вполне приличный, 500 литров.

Более того, он еще и самый мощный: «турбочетверка» JL473ZQ3 объемом 1.4 литра развивает 155 л.с и способна выдать неплохой крутящий момент, 225 Нм в диапазоне от 2 до 4 тысяч оборотов. Правда, эти пять «лишних» лошадок будут ежегодно огорчать владельца: не то чтобы уплата 6975 рублей вместо 5200 сильно била по карману, но ведь обидно платить за то, что не так-то просто почувствовать… В остальном EADO Plus – достаточно типичный китайский автомобиль. В паре с турбомотором работает семиступенчатый мокрый робот Getrag 7DCT300, передняя подвеска – стойки МакФерсон, задняя – полузависимая с торсионной балкой.

Такая конструкция, характерная для бюджетных автомобилей, и сокращение списка электронных ассистентов позволили модели с легкостью вписаться в выставленные нами финансовые ограничения, причем вписаться с большим запасом: за базовую комплектацию LX дилеры просят 2 329 900 рублей, а за более богатую DLX – 2 399 900, что вполне сопоставимо с ценами на BAIC U5 и Kaiyi E5. При этом комплектация DLX отличается от LX размерностью дисков, наличием встроенного видеорегистратора, цветным дисплеем бортового компьютера, электроприводом водительского сиденья, вентиляцией сидений переднего ряда, системой камер кругового обзора и адаптивного круиз-контроля вместо обычного круиза. Кроме того, топовая комплектация DLX, помимо адаптивного круиз-контроля, включает в себя системы предупреждения о фронтальном столкновении и предотвращения фронтальных столкновений, а также возможность дистанционного запуска двигателя.

Но и оснащенность базовой комплектации LX можно назвать достаточно высокой: она подразумевает полностью диодную светотехнику, реглируемый по углу наклона и вылета мультируль, комбинированную отделку сидений перфорированной экокожей, однозонный климат-контроль, камеру заднего вида с динамической разметкой, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием, электронную систему помощи при подъёме, ну и базовый набор систем активной безопасности. Естественно, есть и головное медиаустройство с 10-дюймовым сенсорным экраном. В общем, что-то мне подсказывает, что если Changan продолжит движение в начатом направлении и не будет зацикливаться на продвижении самых дорогих моделей, у EADO Plus есть все шансы стать хитом у таксомоторных и прокатных компаний, да и многим частным покупателям такой автомобиль тоже будет интересен.

Параллельный импорт

За последний год термин «параллельный импорт» прочно вошел в российскую автомобильную жизнь – ведь именно он дает единственную возможность приобрести новый автомобиль привычных европейских, японских и американских марок. Естественно, в рамках параллельного импорта завозятся и автомобили сегментов C и B+. Но проблема заключается в том, что в роли импортеров выступают крупные дилерские компании, которые заключают контракты опять же не непосредственно с производителями, а с дилерами в других странах, и завозятся в рамках этих контрактов ограниченные партии, сертификация которых происходит в упрощенном порядке. В результате ситуация на рынке таких автомобилей меняется, как на хоккейном поле: еще недавно модель была в продаже, а сегодня ее нет, но есть какая-то другая. Так что на полноту раскрытия темы в данном случае мы не претендуем, а просто назовем несколько возможных вариантов.

Volkswagen Lavida

Сегмент C не случайно называют «гольф-классом», ведь стандарты этого семейства задала именно марка Volkswagen. В общем, не упомянуть в обзоре автомобили этой марки просто нельзя, тем более что в порядке параллельного импорта в Россию завозят доселе неизвестную нам модель Lavida. Она разработана специально для китайского рынка на модульной платформе MQB, и выпускают ее на заводе, принадлежащем СП Volkswagen и концерна SAIC.

По своим габаритам и колесной базе Lavida не отличается от рассмотренных нами китайских конкурентов: длина – 4 670 мм, колесная база – 2 688 мм. Под капотом – 1,5-литровый двигатель TSI мощностью 160 лс, в пару к которому назначен семиступенчатый робот DSG-7. Эти автомобили неплохо оснащены: в списке оборудования значатся светодиодная оптика, мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и 8-дюймовый дисплей бортового компьютера, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, система предотвращения фронтального столкновения, адаптивный круиз-контроль с функцией старт-стоп, камера заднего вида, датчики дождя и света и многое другое.

Правда, в основном за такие машины просят более трех миллионов – но мы нашли одно предложение VW Lavida в комплектации Starry Sky Fit Edition за 2 580 945 рублей. Правда, такую цену можно получить только в случае соблюдения ряда условий и получения скидок.

Jetta VA3

В начале 2019 года Volkswagen представил новую марку специально для Китая. Наименование Jetta она позаимствовала у глобального седана – в концерне решили, что раз модель Джетта для китайцев является иконой, то и отношение к такому бренду будет вполне благожелательным. Тогда же, в 2019, был представлен и компактный седан Jetta VA3.

Автомобиль был построен на модернизированной версии платформы PQ25, и в этом плане он является ближайшим родственником прекрасно знакомых нам Skoda Rapid и VW Polo sedan. Соответствуют им и габариты модели: длина – 4501 мм, ширина – 1704 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2604 мм. К нам из Китая везут в основном машины, оснащенные 112-сильным атмосферником 1,5 MPI в паре с механикой или классическим 6-ступенчатым автоматом.

Салон у всех машин достаточно спартанский, но даже недорогая комплектация Enjoyment имеет регулируемый по высоте и вылету руль, кондиционер, круиз-контроль, электростеклоподъемники всех дверей, мультимедиасистему с сенсорным экраном, голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Более дорогая комплектация Glory отличается кожаным салоном, климат-контролем вместо кондиционера, наличием обогрева передних сидений, а также датчиков дождя и света. Машины в комплектации Enjoyment продают по цене от от 1 630 000 до 2 299 000 рублей, ценник на топовую комплектацию Glory составляет от 1 710 000 до 2 399 000, а на «среднюю» комплектацию Aggressive – от 1 705 000 до 2 200 000 рублей. Такой разброс объясняется тем, что единого представительства марки нет, и цена зависит сугубо от запросов дилера. Тем не менее идея купить «китайского немца» сегмента B+ за ту же цену, за которую продают аналогичного «стопроцентного китайца», выглядит достаточно разумной.

Kia K3

Успехи корейских марок в бюджетном сегменте неоспоримы. И, естественно, «параллельные импортеры» не могли пройти мимо моделей корейских марок, предназначенных для китайского рынка, в частности, мимо Kia K3. K3 – это результат ребрендинга марки и перехода от имен собственных к буквенно-цифровым индексам, причем «китайский» K3 заметно отличается от глобального семейства K3/Cerato/Forte. Автомобиль имеет типичные для сегмента C размеры (длина 4660 мм, ширина 1780 мм, высота 1450 мм), колесную базу 2700 мм и вполне подходящий для российских условий дорожный просвет в 170 мм. Практически все завозимые к нам машины имеют под капотом 116-сильный атмосферник, который работает в паре с вариатором.