Omoda S5 и компания: выбираем компактный седан до 2,5 миллионов рублей

Китайские бренды постепенно восстановили на российском рынке почти ликвидированный сегмент D. А есть ли выбор у тех, кто не имеет притязаний на бизнес-класс, даже китайский, но все равно хочет получить новый седан? Выбор здесь, пожалуй, даже шире, так что ответ будет положительным. Что есть на рынке в сегментах C и B+, сколько это стоит и есть ли возможность купить за 2,5 миллиона что-то с некитайским шильдиком, пусть и из параллельного импорта?

Модно, но дороговато: Omoda S5

Скромность не помеха: Kaiyi E5

Тем, кто понял жизнь и не спешит: BAIC U5 Plus

Эта модель зашла на российский рынок как изначально локализованная: сборка U5 Plus также осуществляется в цехах калининградского Автотора. По габаритам этот автомобиль весьма схож с Kaiyi E5, хотя колесная база его чуть меньше (2670 мм), равно как и длина кузова (4660 мм). Соответственно, конструкторам, чтобы обеспечить нормальную обитаемость на втором ряду сидений, пришлось уменьшить объем багажника: он составляет 430 литров. Зато дорожный просвет никаких вопросов не вызывает: как показывает опыт эксплуатации многих массовых моделей, 155 мм – это вполне достаточно для того, чтобы не особо переживать даже на не слишком хороших дорогах.

А вот особой мощностью U5 Plus не отличается: установленный на нем 1,5-литровый атмосферник A151A1 развивает всего 105 л.с., а не 113, как было обещано на первой статической презентации . В паре с ним может работать как 5-ступенчатая механика, так и вариатор в случае комплектации Luxury или только вариатор в случае топовой Honor. Обе комплектации оснащаются мультирулем, который регулируется только по наклону, единым блоком из двух дисплеев (левый с диагональю 7” исполняет роль комбинации приборов, правый с диагональю 12.3” – сенсорный дисплей медиасистемы с поддержкой CarBitLink) и электростеклоподъемниками всех дверей. Все версии оснащены набором систем активной безопасности и бесключевым доступом, но во всех комплектациях сиденья водителя имеют только механическую регулировку. Комплектация Luxury оснащена обычным кондиционером, комплектация Honor – однозонным климат-контролем, и обе комплектации с вариатором оснащаются круиз-контролем. Сразу стоит отметить, что управление круизом выведено на третий подрулевой рычажок, слева от рулевой колонки, и владельцам придется учиться оперировать им наощупь: с места водителя этот рычажок абсолютно не видно.

Но… «за время пути собачка смогла подрасти». Если весной нам обещали 1,7 миллиона рублей за комплектацию Luxury с механикой, 1,83 миллиона – за такую же, но с вариатором, и 1,89 миллиона за топовую двухпедальную комплектацию Honor, то на сегодняшний день они стоят 2 045 000, 2 115 000 и 2 215 000 рублей соответственно, и разница по цене с соответствующими комплектациями Kaiyi перестала быть столь уж разительной. Впрочем, на фоне некоторых других конкурентов цены BAIC U5 Plus выглядят довольно привлекательно, и автомобиль вполне найдет своего покупателя и среди частников, и у водителей такси, но только в том случае, если марка будет всерьез продвигать свою продукцию. Пока же я таких усилий не наблюдаю…

Две педали, недорого: Changan Alsvin

А вот марка Changan, похоже, проснулась от долгого летаргического сна и в первом полугодии улучшила свои рыночные результаты на 412%, повысив продажи с 2201 до 11 267 единиц. Сказалось на этом и расширение модельного ряда, в котором нашлось место сразу для двух компактных легковых моделей, Alsvin и EADO Plus.

Собственно говоря, по многим параметрам главным конкурентом Alsvin являются не китайские автомобили сегмента C, а Lada Granta , которая при этом стоит дешевле миллиона даже в самой заряженной комплектации. Но двухпедальной трансмиссии у Гранты пока нет, как нет и круиз-контроля, да и вообще по оснащенности Alsvin все-таки выигрывает. Опять же, заводская гарантия на 5 лет или 150 000 километров – это на 2 года и 50 000 километров больше, чем для Lada Granta. А среди всех новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией Alvin – самый дешевый.

Самый большой и сильный: Changan EADO Plus

У марки Changan на сегодня действительно самая широкая и разнообразная модельная линейка из всех представленных в России китайских брендов. К примеру, в ней есть аж четыре легковых модели разных сегментов: в том числе и Changan EADO Plus, относящаяся к интересующему нас сегменту C: длина – 4730 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1505 мм и колесная база – 2700 мм. Это означает, что EADO Plus – самый крупный автомобиль в нашем обзоре, и багажник у него вполне приличный, 500 литров.