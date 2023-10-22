Эксперт рассказал о главной опасности хранения автомобиля в гараже

Автомобилисты по привычке предпочитают оставлять свой транспорт зимой в гаражах, где сухо и тепло. Почему от этого стоит отказаться, рассказал автоэксперт Сергей Канаев.

Он отметил, что перепад уличной температуры и той, что в гараже, может навредить авто, особенно его кузову. Машину лучше оставлять в проветриваемом и крытом паркинге.

— Перепад температур, в первую очередь, негативно воздействует на кузов автомобиля. Он начинает ржаветь. Это негативно влияет и на замки авто, — сообщил эксперт.

Для того, чтобы на морозе не произошло обледенение дверных петель и замков, Сергей Канаев советует обработать их смазочными средствами еще до наступления морозов, следует из публикации «Автоновости дня».

С наступлением холодов водители начинают менять резину на зимнюю. О том, где хранить летнюю «обувку» машины рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.