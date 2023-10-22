Россиянам рассказали, как правильно подготовить машину к зиме

В России в зимний период существенно увеличивается риск поломок и аварий. Автоэксперты рассказали, как грамотно подготовить машину к зиме. Об этом пишет Ura.ru.

Визит на станцию техобслуживания

По мнению специалистов, прежде всего следует побывать на СТО, проверить состояние аккумулятора, работоспособность генератора и стартера.

Батарея аккумулятора должна иметь достаточную плотность электролита (не ниже 1,27 г/см3). Кроме того, необходимо проверить крепление клемм, почистить их наждачной бумагой, смазать точки крепления водоотталкивающей смазкой, после чего плотно затянуть фиксаторами.

Замена деталей и расходников

Автоэксперты полагают, что также не помешает обновить свечи и высоковольтные провода, особенно в том случае, если замена давно не производилась.

Масло, антифриз необходимо проверить и, по необходимости, заменить. Желательно, до наступления холодов.

Щетки стеклоочистителей, изношенные или слишком легкие, следует заменить на специальные зимние щетки, имеющие пластиковый или резиновый каркас-чехол, либо, при наличии финансов, на стеклоочистители, имеющие функцию подогрева.

В обязательном порядке необходимо обратить внимание на зимний комплект резины. Относительно новые шины нужно проверить на наличие дырок, порезов, потертостей, на высоту протектора — она должна была не менее 4 мм.

Шины, возраст которых превышает 3 года, по мнению экспертов, желательно заменить. В особенности, если они активно эксплуатировались свыше двух сезонов.

Запотевание стекол

Специалисты напомнили также о запотевании стекол. В летний период это явление редко мешает водителям, зимой может привести к аварии. С тем, чтобы уберечься от ДТП, следует сменить в системе вентиляции салонный фильтр.

Кроме того, стекла изнутри можно обработать специальными средствами, предохраняющими от запотевания.

Зимний спас-набор

В условиях России, подчеркнули автоэксперты, следует в обязательном порядке возить с собой «зимний набор». В его состав входят лопата, щетка от снега, провода для «прикуривания», буксировочный трос (качественный, на нем опасно экономить), размораживатели для замков, силиконовая смазка для уплотнителей.