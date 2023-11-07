Как страховщики зарабатывают на автомобилистах

В последнее время все больше историй о том, что выплаты по ОСАГО даже близко не совпадают с реальными ценами. Издание «Газета.ру» разобралось в вопросе, ну а мы подготовили краткую выжимку из статьи с основными фактами.

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ОСАГО – это обязательное автомобильное страхование, без которого нельзя ездить по дорогам общего пользования. Эту страховку никогда не любили, но она всегда давала хоть какую-то минимальную защиту для пострадавших в ДТП. Суммы ремонта и выплат никогда особо не совпадали, но находились хотя бы в одной вселенной. Сейчас история изменилась кардинально: выплаты в разы меньше, чем стоимость ремонта.

У страховых компаний есть так называемые «справочники стоимости запчастей», по которым и производятся расчеты для выплат. Раз в несколько месяцев эти справочники обновляются для индексации цен. Но зоркие пользователи заметили, что новые цифры, которые опубликовали на днях, почти не отличаются от тех, которые были до обновления. Если перевести в математическую плоскость, то средняя стоимость запчастей повысилась всего на 1,4% после предыдущей корректировки, которая составляла всего +0,9% и была 19 июня 2023. А по некоторым автомобилям, вроде Toyota или Kia, пользователи вообще обнаружили падение стоимости многих позиций, что привело к уменьшению выплат на 2,5%.

Директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова сообщила, что по их данным только с января по март 2023 года цены на детали выросли на 30-100% в зависимости от позиции, и рост продолжается. В компании убеждены, что до конца 2023 года стоимость на запчасти увеличится еще минимум на 15%. В ответ на это союз страховщиков обещает сделать еще одну корректировку цен в справочнике до конца 2023 года, после которой стоимость может вырасти на 10-20%.

По заявлениям РСА, денег автомобилистам на ремонт не хватает из-за того, что все стремятся ремонтировать машину оригинальными запчастями, в то время как в базе страховщиков много различных аналогов в разы дешевле. И все это делается на усмотрение самих страховщиков, так как реального аудита калькуляции страховых компаний ЦБ не проводит уже с 2022 года.

РИА Новости

Глава отдела розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев объяснил, что данные не синхронизируются оперативно, а потому запаздывание может идти практически на целый квартал, хотя и это не объясняет пропасть между выплатами и стоимостью ремонта.

Старший управляющий по автострахованию «Ресо-Гарантия» Павел Яковлев считает, что сравнивать ситуацию в 2022 году с текущей – не корректно. Из-за санкций и трудностей с логистикой сложился большой дефицит позиций, из-за чего поставщики стали задирать цены на товар в наличии. Сейчас ситуация приходит в норму, по словам Павла Яковлева, но автомобилисты этой нормы упорно не наблюдают.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шарапин считает, что справочник РСА не имеет никакого отношения к ремонту, потому что он создан лишь для того, чтобы страховщики могли им прикрыться. Потому что, если запчасть отсутствует в справочнике, страховая компания производит расчет по цене самого дешевого китайского аналога. А сейчас страховщики пытаются добиться разрешения на использование в расчетах цен с разборок, на которых продается вообще любой мусор.

Заключение