Кто такая Datsun: краткая история компания

История Datsun начинается в начале 20 века, когда три инженера — Кендзиро Ден, Рокуро Аояма и Мейтаро Такеути — основали компанию под названием Kwaishinsha Motorсar Works в 1911 году. Первый автомобиль они назвали DAT - акроним, образованный от первых букв их фамилий. Но создавали первый авто не эти три джентльмена, а молодой инженер Масухиро Хасимото, который в тот момент вернулся из Америки и был полон незабываемых впечатлений о тамошнем автопроме. Только Ford выпускал уже десятки тысяч автомобилей, а в Японии с машинами было глухо. Поэтому молодой Масухиро нашел трех инвесторов, которые согласились проспонсировать его амбициозный проект после изучения деталей.

© Datsun

Только в 1925 году вложенные деньги превратились в автомобиль, который мало чем отличался от американских аналогов. Именно Масухиро в качестве благодарности назвал машину DAT. Она выпускалась без особых изменений до 1926 года, став весьма популярной из-за отсутствия конкуренции.

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В 1926 году, после ряда изменений и реорганизаций, компанию переименовали в DAT Motorcar Co. и сконцентрировали усилия на производстве автомобилей исключительно для японской армии.

В 1931 году с целью импортозамещения появляется маленький автомобильчик под названием DATson, что переводилось как «сын ДАТа». Под капотом стоял двигатель объемом 0,495 литра и мощностью 10 л.с. С одной стороны – это странное решение, а с другой, оно оказалось очень прагматичным. Маленькая машина легко помещалась на узких улицах, а управлять ею мог любой желающий, потому что для машин с двигателем менее 0,5 литра не требовалось водительских прав. Все эти факторы вместе с небольшой ценой привели маленький автомобиль к большому успеху. Правда, в какой-то момент обнаружилось, что son на японском означает «убытки», и машинка быстренько превратилась в Datsun.

В 1933 году появляется компания Nissan, которая сразу взяла под свое крыло Datsun, и это стало переломным моментом в истории компании. Под руководством Nissan, Datsun наладил выпуск крайне простых и надежных авто, которые были по карману большинеству населению страны. Интересно, что изначально Nissan планировал ликвидировать компанию Datsun, но помешала Вторая мировая война. Так как заводы Nissan были загружены военными заказами, то чтобы немного разделить гражданскую и армейскую технику, бренд Datsun решили сохранить для обычных гражданских машин.

Самое интересное, что временное решение оказалось весьма себе постоянным, так как бренд Datsun просуществовал до 1986 года. До 70-х годов автомобили Nissan вообще не могли набрать критическую массу пользователей, потому что те выбирали Datsun как более дешевое решение. И только когда Nissan расправил крылья, и машины обоих брендов стали максимально похожи, что смущало покупателей, от Datsun наконец отказались, и компания стала производить все машины под брендом Nissan.

Среди интересных машин Datsun можно отметить Model 41 от 1916 года, которая стала первым массовым японским автомобилем. Под капотом жил агрегат объемом 2,3 литра мощностью 20 л.с., который разгонял Model 41 до 40 км/ч.

В 1950 году вышел первый четырехдверный Datsun Deluxe Sedan DB2. У него был новый силовой агрегат мощностью около 24 л.с., а максималка составляла уже 78 км/ч. В то время Япония сильно отставала в автопроме, потому что в СССР уже выпускались «Победа» и «ЗИМ».

Datsun

Чуть позже, в 1959 году, на фоне небольших гоночных успехов выпускается родстер Datsun S211 Sport, который по праву считается первым спортивным японским авто. Это была полностью самостоятельная разработка концерна, построенная вокруг нового мотора объемом 1 литр и мощностью 35 л.с. Машина разгонялась до 112 км/ч.

Wikimedia Commons

Позже было решено завоевывать рынок США, и для этих целей выпустили модель Datsun 510 в 1968 году. Именно с этой модели началась мировая известность: пятьсот десятая модель оказалась невероятно надежной, что подкупило водителей не только в Америке, но и Европе. Можно сказать, что с этой машины пошла та самая слава про неубиваемые японские машины.

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Уже в 1969 году выходит Datsun Fairlady Z – машина, о которой вы, вероятно, уже слышали, в отличие от предыдущих. В Японии и США название «Fairlady Z» стало синонимом мощности и невероятной надежности.

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При проектировании машины японцы консультировались с разработчиком BMW 503 и 507, а самым слабым агрегатом была рядная шестерка объемом 2,4 литра мощностью 150 л.с., которая толкала машину до сотни за 8 секунд. Эта цифра породила сравнение с Porsche 911 Classic, который показывал такое же время.

Возрождение бренда

В 2012 году Nissan объявила о возрождении бренда Datsun, решив сделать его своим суббрендом для бюджетных автомобилей в развивающихся странах. С тех пор Datsun занял свое место на рынках Индии, Индонезии, России и Южной Африки, предлагая доступные, но качественные автомобили для широкой аудитории. К сожалению, и в этот раз Datsun не смог выжить: в 2022 году компанию снова закрыли.

Datsun

Заключение