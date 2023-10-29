Что мы знаем про новый суперкар Lamborghini Revuelto

Lamborghini Revuelto – это новейший суперкар от итальянского концерна, который пришел на смену модели Aventador в 2023 году. Это первый серийный гибридный автомобиль Lamborghini, который можно купить не будучи до этого клиентом бренда. Мы собрали для вас самые интересные факты об этой удивительной и уникальной машине.

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Улучшенные тормоза

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Чем быстрее автомобиль, тем лучше нужна тормозная система, потому что разогнаться – дело нехитрое, а вовремя остановиться – жизненно важное. Именно поэтому тормоза для Revuelto полностью переработали. Начали с замены диаметра тормозных дисков, которые являются основным элементом. Было полностью изменено охлаждение и появился дополнительный усилитель тормозов, который работает еще точнее и дополняет систему ABS. Проверяли тормоза путем многочисленных остановок автомобиля со скорости 260 км/ч. Система показала себя уверенно даже при повторных оттормаживаниях без остывания. Педаль оставалась твердой без «уплывания».

eDCT

Такой мощный автомобиль должен оснащаться только роботизированной коробкой передач, потому что она самая быстрая в мире. Но в Lamborghini пошли дальше и встроили один из трех электромоторов прямо в DCT, благодаря чему переключения идут еще быстрее, а рывки сглаживаются из-за отсутствия провала в крутящем моменте. Новый «робот» может переваривать 1015 л.с. на полном приводе – это прекрасно.

Lamborghini

Покупателям доступна палитра из 400 оттенков

Каждый Lamborghini – это уникальный автомобиль. На вторичке очень сложно найти два полностью одинаковых, потому что в компании отдают большое значение персонализации. Еще бы, за такие деньги хочется хотя бы строчку не такого же цвета, как у соседа по светофору. Но с новым Revuelto компания пошла еще дальше и разработала палитру из 400 оттенков для кузова и 70 для интерьера. Это позволит сделать ваш автомобиль максимально персонализированным.

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Колеса 22”

Revuelto – это первый Lamborghini на который можно будет поставить двадцать вторые катки уже с завода. Ширина резины огромная – 355 мм. Такая ширина обеспечивает максимальный зацеп, который необходим, если у вас под капотом более тысячи лошадей. Нужно ли говорить, что комплект покрышек будет стоить как недорогой автомобиль?

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Для любителей кофе из «Вкусно – и точка»

Как бы странно это ни звучало, но на перегруженной центральной консоли нового Revuelto нашли места для подстаканников. Да, теперь можно заехать в придорожную забегаловку и купить себе дешевого кофейку в бумажном стаканчике. А еще за креслами есть места для сумок. Осталось повесить багажник на крышу и можно ехать на дачу в полном комфорте.

Lamborghini

Под капотом живет более 1000 л.с.

Сам по себе факт наличия табуна из 1015 лошадиных сил удивления не вызывает, так как мы привыкли видеть такие цифры в суперкарах. Но здесь не просто надутый V12, а надутый V12 с тремя электромоторами. Обычно прирост между поколениями «Ламб» составляет около 50-100 л.с., но тут прыжок составляет около 250 л.с. Скорее всего, в этом месте будет зарыта собака, как у многих других подобных решений. Электромоторы имеют свойство разряжаться, а потому пиковая мощность не будет доступна бесконечно. Благодаря мотору в КПП машина сама заряжается, но именно это и наталкивает на мысль о не совсем стабильных 1050 лошадях. Кстати, мотор крутится до невероятных 9500 оборотов в минуту.

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Это самый аэродинамичный Lamborghini

По сравнению с предыдущей моделью (Aventador Ultimate) прижимная сила увеличилась на 33% на передней оси, и на 74 - на задней. Это невероятные результаты, которые тоже превосходят все ожидания, так как предыдущая модель тоже не была кирпичом на колесах. Но в новом поколении решили выжать все, что только получится. Может, это из-за того, что Revuelto – последняя «ламба» на V12?

Lamborghini

Заключение