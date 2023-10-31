Дистанционный запуск двигателя: плюсы и минусы

Дистанционный запуск двигателя автомобиля — это достаточно старая технология, позволяющая водителю запустить двигатель на расстоянии при помощи специального пульта управления или смартфона. Система работает довольно просто: сигнал от пульта или приложения на смартфоне передается на бортовой компьютер автомобиля, активирует зажигание и, следовательно, запускает двигатель. Эта функция особенно актуальна в условиях резких изменений погоды, когда хочется заранее подогреть или охладить салон автомобиля, не выходя из дома или офиса.

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Минусы удаленного запуска

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Перейдем к рассмотрению минусов дистанционного запуска двигателя. Прежде всего, с точки зрения безопасности, использование такой системы может привлекать внимание злоумышленников, поскольку автомобиль с работающим двигателем, но без водителя, становится более уязвимым для угона. Также, несмотря на наличие различных защитных механизмов, всегда существует риск, скажем так, хакерских атак и несанкционированного доступа к управлению автомобилем. С одной стороны, при грамотно установленной системе, руль должен оставаться заблокированным, а сигнализация – активной. Но если у вас бесключевой доступ, то рулевая колонка разблокируется вместе с запуском, и это важный нюанс. Плюс, очень сложно проверить, как именно работает эта система, пока водитель не сядет в салон.

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Кроме того, дистанционный запуск может способствовать ненужному расходу топлива, если функция используется бездумно или слишком часто. Это также приводит к увеличению выбросов в атмосферу, что негативно влияет на экологию. И если с экологией еще можно смириться, то дополнительные траты точно не порадуют ваш кошелек.

Есть системы автозапуска, которые автоматически заводят двигатель, если температура за бортом падает ниже запрограммированной. Это чревато разрядом аккумулятора, если генератор работает не на 100% идеально и не начинает подзаряжать батарею уже на холостых. В какой-то момент из-за таких прогревов утром можно не запуститься и поехать на трамвае.

Также, при некачественной установке, вы можете столкнуться с токами утечки, которые будут разряжать аккумулятор в состоянии покоя. Это может вылезти сразу, а может и через пару месяцев, когда будет особенно холодно, поэтому установку нужно производить только в проверенных местах.

Плюсы удаленного запуска

Теперь перейдем к плюсам данной технологии. В первую очередь, дистанционный запуск способствует улучшению комфорта водителя и пассажиров. В холодное время года автомобиль будет уже предварительно прогрет, а в жаркое — охлажден. Это также может положительно сказаться на продолжительности службы двигателя, так как предварительный прогрев способствует более мягкому старту и уменьшает износ деталей.

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Дистанционный запуск также может служить дополнительным удобством для водителя, особенно в условиях большого города, когда каждая минута в утренней или вечерней пробке на вес золота. Если автомобиль прогрет заранее, то можно начинать движение сразу после того, как вы сели в салон. Каждое утро холодными зимами вы будете экономить около 10-15 минут, а это не так уж мало. В жаркую же погоду система климат-контроля выгонит из салона все бензиновые пары и охладит поверхности, чтоб можно было сразу сесть в машину, а не прыгать, как на сковородке.

Удаленный запуск не сказывается на стоимости автострахования, поэтому можете не беспокоиться на счет дополнительных трат.

Ну и напоследок эта функция дает некую прогнозируемость. Вы просто заранее видите, стартовал двигатель, или нужно срочно менять планы и ехать на такси, или же другом виде транспорта.

Заключение