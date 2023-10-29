Зачем на грузовики клеют стикеры 60-70-80-90?

Возможно, вы замечали на дорогах грузовики с наклейками, на которых указаны числа 60, 70, 80, 90 и так далее. Эти стикеры не являются простым украшением, они играют определенную роль в дорожном движении и обеспечении безопасности. Давайте разберёмся, зачем они нужны и что означают.

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Ограничение скорости

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Стикеры на грузовиках служат напоминанием о максимально допустимой скорости для транспортного средства определенного веса и типа. В разных странах могут быть разные нормативы, но, как правило, чем тяжелее и больше грузовик, тем ниже для него установлено ограничение скорости. Во Франции, например, дороги разбиты на пять категорий, и для каждой действуют свои правила. Вешая стикеры с указанием скорости, водитель транспортного средства оповещает следующих за нам автомобилистов, с какой максимальной скоростью он может передвигаться. Это облегчает планирование обгона и повышает общую безопасность благодаря прогнозируемости. Собственно, это особенно актуально для большегрузов, так как у них часто случаются заграничные рейсы.

Car.ru

Конкретно в России этот стикер юридической силы не имеет, но в некоторых случаях водитель обязан его вешать, если занимается перевозкой детей, к примеру, или опасных грузов. Так, автобус, перевозящий детей, согласно ПДД (п. 10.3), не может двигаться быстрее 60 км/ч на любой дороге, а внутри жилой зоны ограничение и вовсе - 20 км/ч.

Но опять же, это все не имеет конкретной юридической силы. Превышать скорость в 60 км/ч водителю школьного автобуса запрещает не стикер, а правила дорожного движения. Поэтому эти стикеры снова выступают в роли системы оповещения, чтобы водитель сзади не моргал и не сигналил в надежде, что автобус ускорится.

Что делать, если стикеров много

Иногда можно заметить, что стикеров с ограничением скорости не один, а их два, или даже три. Здесь снова возвращаемся к опыту некоторых стран, в которых установлены разные максимальные скорости для отдельных видов транспорта на разных дорогах. Если вы видите на фуре знаки 60 и 90, то, скорее всего, это означает, что в городе фура будет ехать не быстрее 60 км/ч, а на трассе – 90 км/ч. Если обозначения три, допустим 60, 80 и 90, то это можно расшифровать как 60 км/ч в населенных пунктах, 80 км/ч на трассе и 90 км/ч на автомагистрали. Но опять же, так как нет официальных указаний и вам просто предлагают набор цифр, то вам придется самостоятельно угадывать, какой знак к чему относится.

Другие стикеры

На большом коммерческом транспорте вообще может быть много разных стикеров. Например, на машинах с надписью «огнеопасно» вы обязательно найдете красный ромб с изображением огня. Если машина перевозит опасный для экологии груз, то будет стикер с рыбой на фоне дерева.

ТАСС

Но по большому счету, все это необходимо для дорожных служб, чтобы они могли быстро опознать, что находится в кузове, не останавливая водителя. Простому автомобилисту в любом случае ехать рядом с фурой достаточно опасно, а потому лучше перестроиться от нее подальше.

Заключение