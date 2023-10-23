Блогер разобрал Changan Uni-K: шумка из стекловаты и рычаги из силумина

Основатель "Клубного сервиса" Илья Свиридов разобрал Changan Uni-K. Оказалось, что в кузове установлен мощный поперечный усилитель, необходимый в силу специфика типа кузова - это однообъёмник. Также у кроссовера достаточно много других усилителей в задней части, направленных на усиление жёсткости как всего кузова, так и его отдельных элементов, таких как арки колёс. Точечная сварка выполнена аккуратно.

© Скриншот с youtube.com

В задних дверях установлено три усилителя, а в передних - только два. Пороги - массивные и мощные.

В качестве шумоизоляционного материала китайцы использовали стекловату. Также для улучшения акустического комфорта были применены войлочные маты, склеенные друг с другом, а пол в салоне устлан формованным материалом непонятного происхождения, к которому, по словам ведущего Ильи Свиридова, неприятно даже прикасаться.

Под капотом - мотор с цепным приводом. Основные блоки электроники сосредоточены за левой фарой, что чревато в случае с ДТП дорогостоящим ремонтом не только оптики.

Под днищем у Changan установлен "честный" выхлоп из нержавеющей стали (но это не точно). Задние поперечные рычаги, к которым крепятся стойки, выполнены из сплава, похожего на силумин. Крепление трубок под днищем выполнено слабовато, но прикрыто пластиковыми экранами. На некоторых участках герметика недостаточно, в полостях нет антикора.