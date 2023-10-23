Каким может быть новый седан Volkswagen Passat B9

В конце лета состоялась официальная премьера модели Passat нового поколения, которая теперь будет предлагаться только в виде универсала. Мы же решили представить, как мог бы выглядеть классический вариант автомобиля в кузове седан.

Семейство среднеразмерных автомобилей Passat ведёт свою историю с 1973 года. За полвека модель была выпущена в восьми поколениях, и в каждом из них (кроме самого первого) Пассат предлагался с четырёхдверным кузовом. Представленное в самом конце прошедшего лета девятое поколение нарушило эту традицию и будет исключительно универсалом. Считается, что прекращение производства седана (которое в Европе произошло ещё в прошлом году) связано с падением спроса и оттока покупателей в сегмент кроссоверов), однако на многих рынках интерес к такому типу кузова всё же сохраняется, например, в Китае и в России, несмотря на существенно сократившееся предложение подобных автомобилей.

Рендер нового седана Passat

Изображённый на рендерах седан сделан по канонам предыдущих поколений модели Passat. Одной из характерных черт нескольких последних генераций является характерная форма задних стоек, похожая на «изгиб Хофмайстера», использовавшийся в течение многих лет на моделях BMW. Ещё одна отличительная особенность седанов — расположенная на заднем бампере ниша номерного знака и практически плоская крышка багажника. При этом фонари в целях экономии могут использоваться стандартные от универсала.

Рендер нового седана Passat

Новый Volkswagen Passat с заводским индексом В9 построен на доработанной платформе MQB с приставкой Evo. Теперь в качестве опции для универсала предусмотрена адаптивная подвеска DCC Pro: у новых амортизаторов по два управляемых клапана – для сжатия и отбоя. Passat сохранил чисто бензиновые и дизельные варианты. Первая линейка включает 2.0 TSI на 204 или 265 л.с., а турбодизель 2.0 TDI может быть в триёх версиях – 122, 155 или 193 л.с.

Volkswagen Passat В8

Volkswagen Passat В8

Все модификации комплектуются исключительно 7-ступенчатой роботизированный коробкой DSG, при этом самые мощные варианты оснащаются полным приводом 4Motion. Есть также гибридные модификации - как «мягкие», так и подзаряжаемые.