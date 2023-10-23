Какими неприятностями грозит несвоевременная замена свечей зажигания

Эффективное функционирование бензинового двигателя сильно зависит от состояния свечей зажигания.

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Чтобы избежать лишних неисправностей, автомобильные компании предоставляют рекомендации по замене свечей. Однако факторы, такие как использование плохого топлива, запуски в холод и движение на высоких скоростях, могут сократить продолжительность их службы. Портал Тарантас Ньюс осветил вопросы, связанные с несвоевременной заменой свечей зажигания.

Какой существует регламент

Инструкция к машине содержит рекомендации относительно того, как часто следует менять свечи зажигания. Так, свечи с медными и никелевыми электродами предназначены для службы в пределах 30–40 тыс. км, а модели с платиновыми и иридиевыми электродами — до 80 тыс. км. В реальных условиях эти показатели могут изменяться в зависимости от эксплуатации автомобиля.

«Троение» мотора

Поврежденные свечи могут привести к неравномерной работе двигателя, что характеризуется нарушением процесса горения топливной смеси.

Проблемы с запуском ДВС

Нефункционирующие свечи могут не давать нужную искру, что усложнит или даже предотвратит пуск мотора.

Повышенный расход топлива

Свечи, которые износились и имеют расширенный зазор между электродами, могут вызвать неэффективное горение топлива, что повышает его расход.

Страдают системы ДВС