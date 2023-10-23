Какими неприятностями грозит несвоевременная замена свечей зажигания

Водителям рассказали, к чему приведет несвоевременная замена свечей зажигания
Эффективное функционирование бензинового двигателя сильно зависит от состояния свечей зажигания.
Чтобы избежать лишних неисправностей, автомобильные компании предоставляют рекомендации по замене свечей. Однако факторы, такие как использование плохого топлива, запуски в холод и движение на высоких скоростях, могут сократить продолжительность их службы. Портал Тарантас Ньюс осветил вопросы, связанные с несвоевременной заменой свечей зажигания.
Какой существует регламент
Инструкция к машине содержит рекомендации относительно того, как часто следует менять свечи зажигания. Так, свечи с медными и никелевыми электродами предназначены для службы в пределах 30–40 тыс. км, а модели с платиновыми и иридиевыми электродами — до 80 тыс. км. В реальных условиях эти показатели могут изменяться в зависимости от эксплуатации автомобиля.
«Троение» мотора
Поврежденные свечи могут привести к неравномерной работе двигателя, что характеризуется нарушением процесса горения топливной смеси.
Проблемы с запуском ДВС
Нефункционирующие свечи могут не давать нужную искру, что усложнит или даже предотвратит пуск мотора.
Повышенный расход топлива
Свечи, которые износились и имеют расширенный зазор между электродами, могут вызвать неэффективное горение топлива, что повышает его расход.
Страдают системы ДВС
Остатки несгоревшей топливной смеси могут ускорять износ катализатора. Помимо этого, старые свечи увеличивают нагрузку на катушки зажигания, что может вызвать их отказ.