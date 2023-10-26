Почему полный привод не обеспечивает полную безопасность зимой

Полный привод в автомобиле не является гарантией 100% безопасности. Эксперты рассказали, как в зимнее время года эта система срабатывает при остановках и прохождении поворотов.

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Наступает сезон первых снегопадов, которые проявят себя в виде аварий на дорогах. Многие владельцы внедорожников уверены в том, что им пока не нужно менять покрышки - система полного привода есть.

Высокий дорожный просвет и полноприводная архитектура помогают машине справляться с препятствиями на заснеженной дороге - такие заявления можно услышать от производителей машин. Однако для безопасного прохождения поворотов и торможения, дополнительно требуется хорошее сцепление колес с дорожным покрытием. По этой причине смена покрышек - важная процедура с наступлением холодного сезона.

Полный привод имеет преимущество только при начале движения. В процессе рулевого управления и торможения он не предоставляет больше безопасности, чем передний или задний привод. В реальных условиях автомобиль с полным приводом ведет себя по-разному на снегу и на льду.

Сотрудники "Consumer Reports", издательства американской некоммерческой организации "Consumer Union", проводили собственный эксперимент для установления эффективности полного привода. Для этого использовался полноприводный Honda CR-V 2015 года, который получил хорошие результаты по продажам.

Специалисты сравнивали длину тормозного пути у CR-V и его конкурента - Toyota Camry с передним приводом. Итоговый показатель оказался одинаковым у обеих моделей, несмотря на разницу в типе привода.